Xinhua Silk Road: SE China Jinjiang in Fujian plant mehrere Ausstellungen und Sportveranstaltungen, um die Entwicklung auf hohem Niveau zu fördern

PEKING, 22. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Stadt Jinjiang in der südostchinesischen Provinz Fujian wird in diesem Jahr mehrere Branchenmessen und Sportveranstaltungen veranstalten, um ihrer hochwertigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung neue Vitalität und Dynamik zu verleihen. Dies gaben Vertreter der Stadt auf einer Pressekonferenz bekannt, die am Montag in Peking stattfand.

Zu diesen Messen und Sportveranstaltungen gehören die 5. China (Jinjiang) International Decoration & Building Materials Expo, die 24. Jinjiang Footwear & die 7. Sports Industry International Exposition, China, die 7. Cross-Strait Food Fair & die 10. Taiwan-Fujian (Quanzhou) Food Fair, der 2. FISU University World Cup-Football und der Jinjiang International Marathon. Diese Veranstaltungen werden in diesem Jahr von April bis Dezember nacheinander in der Stadt stattfinden.

Die Lebensmittelmesse hat in diesem Jahr mit einer Gesamtausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern einen neuen Rekord erreicht, und es werden 100.000 professionelle Händler zu der Veranstaltung erwartet. Die Schuhmesse erstreckt sich über eine Ausstellungsfläche von 60.000 Quadratmetern, auf der 2.400 internationale Standardstände aufgebaut sind. Die Ausstellung für Dekoration und Baumaterialien konzentriert sich auf die Keramikindustrie.

Auf den Industriemessen werden technologische und grüne Elemente hervorheben. Die Schuhmesse wird einen Pavillon für wissenschaftliche Innovationen und Talente haben, in dem die neuesten wissenschaftlichen Innovationen und Spitzentechnologien der lokalen Branchen und Unternehmen vorgestellt werden. Die Lebensmittelmesse wird eine Online-Ausstellungshalle einrichten und durch Big Data und intelligente Algorithmen eine genaue Abstimmung der massiven Nachfrage von Käufern und Ausstellern erreichen. Grüne und innovative Produkte wie ökologische Keramikplatten werden auf der Messe für Dekoration und Baumaterialien ausgestellt.

Um die Aussteller bei der Erschließung von Überseemärkten zu unterstützen, wird die Schuhmesse mit dem italienischen Unternehmen ARS zusammenarbeiten, und so die neuesten internationalen Modetrends und die neuesten Schuhmaterialien präsentieren. Zur Ausstellung für Dekoration und Baumaterialien werden Vertreter von Konsulaten aus fünf Ländern in China und von Handelsunternehmen eingeladen, während die Lebensmittelmesse über 100 Unternehmen, u. a. aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Russland, den Philippinen und Thailand einlädt, um die auf der Messe vorgestellten Produkte zu bewerben.

Als berühmte Sportstadt bietet Jinjiang einen Sportindustriemarkt von über 250 Milliarden Yuan. Die Austragung des Jinjiang International Marathon 2023, eines von der Stadt eigenständig kultivierten Markenwettbewerbs, und des 2. FISU University World Cup-Football werden dazu beitragen, den Ruf der Stadt als Sportstadt weiter zu festigen.

