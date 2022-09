Xinhua Silk Road: SEG Solar baut Fertigungsanlage für Photovoltaikmodule mit Kapazität von 2 GW in Texas, USA

SAN ANTONIO, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- SEG Solar (SEG) hat am Dienstag Pläne bekanntgegeben, ein Produktionswerk für Photovoltaikmodule mit einer erwarteten Jahreskapazität von mehr als 2 Gigawatt (GW) in Houston, Texas, USA, zu bauen.

Der Bau der Anlage wird voraussichtlich Ende 2022 beginnen und Mitte 2023 vollständig in Betrieb genommen.

Photo shows a 60MW ground power station project of SEG Solar in Florida, the United States.

Die Anlage wird mit drei hochmodernen Produktionslinien zur Fertigung von hocheffizienten Topcon-Solarmodulen des Typs N mit Solarzellen von 182 mm oder 210 mm ausgerüstet.

Die Entwicklung dieser Anlage ist der nächste Schritt in der langfristigen Produktlokalisierungsstrategie von SEG, die darauf ausgerichtet ist, Kunden in den USA besser zu bedienen.

„SEG ist hocherfreut, zu diesem Zeitpunkt in den US-amerikanischen Fertigungsmarkt einzusteigen", sagte Jim Wood, CEO von SEG. „Die Einrichtung dieser Anlage ist aufgrund der jüngsten Anreize für die Solarproduktion, die im Inflation Reduction Act enthalten sind, und angesichts des aktuellen Gesetzgebungsklimas jetzt auf verschiedenen Ebenen sinnvoll".

„Dieses Werk wird SEG mehr Kontrolle über die Lieferkette geben und die Transportlogistik vereinfachen und damit unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise und noch mehr Sicherheit für zeitgerechte Lieferungen bieten", sagte er.

SEG ist bestrebt, Komponenten und weitere Materialien, die für die Fertigung der Module in diesem Werk erforderlich sind, von lokalen Zulieferern in den Vereinigten Staaten zu beziehen.

Daher geht SEG davon aus, dass die in diesem Werk hergestellten Module für lokale Förderanreize in Frage kommen und viele der Tarife und anderen Beschränkungen, die für Hersteller außerhalb der USA gelten, vermieden oder erheblich reduziert werden können.

Die in diesem Werk hergestellten Module werden das Prädikat „Assembled in the U.S." (in den USA montiert) tragen und können für weitere Zertifizierungen in Frage kommen.

Das Werk wird voraussichtlich 500 neue Arbeitsplätze im Großraum Houston schaffen.

SEG wurde 2016 gegründet, hat seinen Sitz in Texas und hat Module für Photovoltaikprojekte mit einer Kapazität von mehr als 1,2 GW für den US-Markt geliefert.

SEG wurde von Bloomberg als erstklassiger Hersteller von Photovoltaikmodulen ausgewählt und bietet leistungsstarke und zuverlässige Photovoltaikmodule für den Versorgungs-, Gewerbe- und Wohnmarkt. Bis Ende 2023 erwartet SEG die Auslieferung von jährlich mehr als 2 GW an Photovoltaikmodulen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1902897/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road