Xinhua Silk Road: según el presidente de Yili, la "Economía de la Ecosfera" inyectará nuevo ímpetu a la globalización

PEKÍN, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- La "Economía de la Ecosfera", caracterizada por la apertura, la inclusividad, la innovación y la cooperación beneficiosa para todos, inyectará nuevo ímpetu a la globalización económica, afirmó el martes Pan Gang, presidente del gigante lácteo chino Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.