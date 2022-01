Xinhua Silk Road: Seraphim anuncia novos módulos fotovoltaicos altamente eficientes da série S5

PEQUIM, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), fabricante líder global de produtos solares, lançou recentemente sua nova geração de produtos, os módulos fotovoltaicos (FV) da série S5, com potência útil de até 670W e eficiência de módulo de 21,57%.