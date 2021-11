Xinhua Silk Road: Seraphim ingressa na UNGC para o desenvolvimento sustentável global

"A adesão ao UNGC é um marco significativo para a empresa como parte de seus compromissos com a responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade. A Seraphim aproveitará esta oportunidade para honrar seu compromisso com os dez princípios do UNGC, enfrentar os desafios e oportunidades trazidos pelo desenvolvimento sustentável e buscar mais cooperações para promover a transição para uma sociedade verde e de baixo carbono", disse Polaris Li, presidente da Seraphim.

Na verdade, a Seraphim tem envidado esforços para reduzir o consumo de energia e atingir a meta de "soma zero". Por exemplo, sistemas de geração de energia fotovoltaica foram instalados em suas fábricas em Changzhou e Jinzhai na China oriental para reduzir as emissões de carbono durante os processos. Além disso, a empresa aplicou uma linha de produção automática otimizada com mais de 40 melhorias, o que melhora a eficiência e a qualidade, ao mesmo tempo que reduz os custos, e garante um processo de fabricação mais flexível e transparente.

A iniciativa de redução de carbono não pode ser alcançada sem o grande investimento da empresa em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Até 2013, a Seraphim construiu um centro de P&D premiado de classe mundial, que permite que a empresa tenha recursos completos de P&D e de testes.

Além disso, a Seraphim também incorpora a sustentabilidade em sua cultura organizacional. Ao incorporar a filosofia verde às operações diárias, a empresa incentiva os funcionários a utilizarem os recursos de forma sensata para reduzir a emissão de carbono no local de trabalho e fora dele, dando um bom exemplo no setor.

Desde sua fundação em 2011, a Seraphim tem se especializado em pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos, e demonstrando empenho em acelerar a transformação energética, promover o desenvolvimento sustentável e criar uma sociedade melhor.

O Pacto Global da ONU é uma iniciativa internacional lançada em 2000. O UNGC, que visa garantir o crescimento sustentável global, exige que suas empresas membros e organizações apoiem dez princípios sobre direitos humanos, mão de obra, meio ambiente e anticorrupção, e espera que os membros atuem como bons membros da sociedade, demonstrando liderança responsável e criativa.

FONTE Xinhua Silk Road

