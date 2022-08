Xinhua Silk Road : Seraphim reçoit la médaille d'argent du classement EcoVadis sur la RSE

PÉKIN, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), l'un des principaux fabricants mondiaux de produits solaires, a récemment annoncé avoir reçu la médaille d'argent du classement EcoVadis 2022 en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour son solide système de gestion de la responsabilité sociale et ses performances impressionnantes en matière de développement durable.

EcoVadis est un prestataire d'évaluation de la durabilité des entreprises reconnu au niveau international pour les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Son évaluation, qui couvre près de 200 catégories de dépenses dans plus de 160 pays et régions, porte sur 21 questions regroupées en quatre thèmes, à savoir l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et les achats durables.

Seraphim a réalisé d'excellentes performances dans chacun des quatre domaines thématiques évalués. Par exemple, en matière d'environnement, en 2021, l'entreprise a réduit ses émissions de carbone de près de 9 000 tonnes grâce à une fabrication écologique et de 8 400 tonnes environ grâce à l'optimisation de techniques et de son système de production.

Polaris Li, président de Seraphim, a déclaré que la médaille EcoVadis décernée cette année à Seraphim est une reconnaissance de la mise en œuvre des pratiques de RSE par l'entreprise. Cette récompense encourage également Seraphim à continuer à défendre les principes de durabilité et à promouvoir le développement de l'industrie photovoltaïque (PV) en partenariat avec des partenaires en amont et en aval.

Depuis sa création en 2011, Seraphim s'est spécialisée dans la recherche, le développement, la production, l'innovation et la vente de produits photovoltaïques dans le cadre de son engagement visant à accélérer la transformation de l'énergie, à promouvoir le développement durable et à créer une meilleure société.

En tant que défenseur actif du développement durable, Seraphim a adhéré au Pacte mondial des Nations unies (UNGC) en 2021.

La construction d'un avenir propre, vert et à faible émission de carbone est la plus grande responsabilité sociale de Seraphim, a déclaré M. Li, ajoutant que dans la prochaine étape, l'entreprise mettra pleinement à profit ses avantages en matière de fabrication et d'innovation technologique et contribuera au développement durable et de haute qualité de l'industrie photovoltaïque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1878923/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road