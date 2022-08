Xinhua Silk Road: Seraphim recebe medalha de prata na classificação de responsabilidade social corporativa da EcoVadis

BEIJING, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), fabricante líder global de produtos solares, anunciou recentemente que havia recebido uma medalha de prata na classificação de responsabilidade social corporativa (RSC) da EcoVadis de 2022 por seu sistema confiável de gestão da responsabilidade social e desempenho impressionante no desenvolvimento sustentável.

Seraphim recebe medalha de prata na classificação de responsabilidade social corporativa da EcoVadis

A EcoVadis é reconhecida internacionalmente como fornecedora de classificações de sustentabilidade de negócios para cadeias de suprimentos globais. Sua avaliação, que abrange quase 200 categorias de gastos em mais de 160 países e regiões, se concentra em 21 questões, agrupadas em quatro temas: meio ambiente, mão de obra e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.

A Seraphim teve desempenhos excelentes em cada uma das quatro áreas temáticas avaliadas. Por exemplo, em termos de meio ambiente, em 2021, a empresa reduziu as emissões de carbono em quase nove mil toneladas graças à fabricação verde e 8.400 toneladas otimizando técnicas e o sistema de produção.

Polaris Li, presidente da Seraphim, disse que a medalha da EcoVadis concedida à Seraphim este ano é um reconhecimento da implementação das práticas de RSC da empresa. Também é um incentivo para a Seraphim continuar mantendo os princípios de sustentabilidade e promovendo o desenvolvimento do setor fotovoltaico por meio da colaboração com parceiros a montante e a jusante.

Desde sua fundação em 2011, a Seraphim tem se especializado em pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos, e assumiu o compromisso de acelerar a transformação energética, promover o desenvolvimento sustentável e criar uma sociedade melhor.

Como defensora ativa do desenvolvimento sustentável, a Seraphim aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) em 2021.

De acordo com Li, a construção de um futuro de baixo carbono, limpo e verde é a maior responsabilidade social da Seraphim e, no próximo estágio, a empresa dará total importância a seus diferenciais em fabricação e inovação tecnológica e contribuirá para o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade do setor fotovoltaico.

FONTE Xinhua Silk Road

