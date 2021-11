Xinhua Silk Road: Shaangu Group assina um acordo de 380 milhões de dólares com a Sorin Corporation

PEQUIM, 11 de novembro de 2021 /PRNewswire/-- A Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group), um provedor líder de soluções de sistemas de energia distribuída na província de Shaanxi, noroeste da China, assinou um acordo estrutural de aquisição de lingotes de zinco no valor de 380 milhões de dólares americanos com a Sorin Corporation com sede na República da Coreia (ROK) na 4ª Exposição Internacional de Exportações da China (CIIE) em 5 de novembro.

Tendo como testemunhas os representantes comerciais de ambas as partes, a assinatura do acordo é outra conquista histórica das empresas de Shaanxi na promoção da cooperação com fornecedores internacionais de qualidade na CIIE.

O acordo assinado é de grande importância como uma medida essencial para que o grupo Shaangu "torne-se global" ativamente no marco da Iniciativa de Cinturão e Rota (BRI).

Como líder industrial que conquistou duas vezes os Grandes Prêmios da Indústria da China, o Shaangu Group têm aprofundado a sua internacionalização nos últimos anos, reforçando continuamente seus recursos globais de alocação de recursos e assumindo um papel importante no impulso das cadeias industriais, de fornecimento e de valor globais.

Comprometido com a construção de uma empresa de energia verde e inteligente de classe mundial, o Shaangu Group oferece estrategicamente soluções de sistemas de energia distribuída aos clientes na cadeia industrial global, ao mesmo tempo em que se concentra na construção de uma cadeia de suprimentos inovadora com soluções de sistemas de energia distribuída.

Atualmente, o Shaangu Group tem expandido ainda mais a sua atividade no exterior por meio da logística inteligente, do financiamento da cadeia de suprimentos e dos serviços de informação. Em outubro deste ano, o valor do contrato de importação e exportação do grupo aumentou 179,49% em relação ao ano anterior.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/324747.html

FONTE Xinhua Silk Road

