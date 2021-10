Xinhua Silk Road: Sudeste Móveis de artesanato clássico de Xianyou, na China, aceleram passos para a internacionalização

Conhecida como a capital dos móveis de artesanato clássico chinês e a capital mundial dos móveis clássicos chineses, o artesanato de Xianzuo foi incluído na lista nacional de proteção ao patrimônio cultural intangível e no primeiro lote da lista de revitalização do artesanato nacional tradicional. O artesanato de Xianzuo apareceu de forma brilhante nas reuniões da APEC Pequim, Expo 2015, Nona Cúpula do BRICS, etc. Ele foi selecionado como um presente nacional e recebeu ampla atenção de todo o mundo.

Em resposta à iniciativa chinesa Cinturão e Rota da China, as empresas de artesanato de Xianzuo desenvolveram ativamente negócios internacionais e expandiram suas redes de vendas internacionais.

Nos últimos anos, o Condado de Xianyou se esforçou para promover o desenvolvimento integrado e inovador dos setores artesanais, acelerando a transformação e o desenvolvimento em direção à digitalização, inteligência, popularização e internacionalização, de modo a promover o artesanato de Xianzuo para o mundo.

