Xinhua Silk Road: Sudeste. Quanzhou, na China, construirá uma importante porta de entrada da Rota Marítima da Seda do século XXI

BEIJING, 2 de julho, 2021 /PRNewswire/ -- Com base em vantagens na história, localização, indústria e ciências humanas, a cidade de Quanzhou, na província de Fujian, no sudeste da China, promete se transformar em uma porta de entrada importante da Rota Marítima da Seda do século XXI, de acordo com o 14º Plano Quinquenal da cidade (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social e os Objetivos de Longo Prazo até o Ano de 2035 divulgados recentemente.