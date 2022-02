Xinhua Silk Road: temperos da marca Haitian trazem lembrança da comida de casa às pessoas durante o Ano Novo Lunar chinês

Eles fizeram essas escolhas com intuito de frear o ressurgimento da epidemia e os pratos especiais de sabores variados que eles prepararam para a véspera do Ano Novo Lunar chinês, ou o Festival da Primavera, como bolinhos, peixe cozido, hotpot e outros, simbolizaram seus votos de uma vida feliz e próspera no Ano Novo.

Li, uma das jovens que costumam comer em cantinas e pedir fast-food para retirada, escolheu preparar peixe no vapor, prato que simboliza a vida em abundância, para reviver o sabor da comida feita pela mãe em uma cidade longe de sua casa durante o feriado.

Sem muita experiência na cozinha, Li preparou o prato sob a orientação de sua mãe por meio de conexões de vídeo e reproduziu por completo o sabor de casa com o molho de soja produzido por um renomado fabricante chinês do produto - Foshan Haitian flavouring & Food Co., Ltd., o segredo de muitos anos para o delicioso peixe cozido a vapor feito em sua casa.

No inverno frio, algumas pessoas que ficaram em outras cidades escolheram preparar o hotpot chinês na véspera do Ano Novo Lunar chinês.

Zhang, uma típica sulista na China, decidiu recorrer ao hotpot de dois sabores para criar os sabores típicos de sua casa e de seu marido. "Se você não tem ideia sobre qual escolher, escolha os temperos de hotpot da Haitian", disse Zhang, que descobriu por acaso a grande variedade de sabores de hotpot da Haitian ao fazer compras em um supermercado.

Fora da China, muitos estudantes chineses e chineses estrangeiros passaram o Festival da Primavera durante o trabalho.

Para Tian, que permaneceu no Reino Unido após se formar, a maneira de comemorar o Festival da Primavera é sair para jantar em um restaurante chinês mais sofisticado. Ou, caso o orçamento esteja mais enxuto, preparar uma tigela de arroz com molho exclusivo é a opção mais tradicional para ele. Na região de Chinatown em Londres, Tian muitas vezes comprou várias garrafas de molho para arroz da marca Haitian para preparar seu jantar por causa do sabor agradável e dos preços acessíveis.

