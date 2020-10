Xinhua Silk Road : Un forum sur la vitalité numérique et la beauté de la ville a eu lieu dimanche, à Xi'an, au nord-ouest de la Chine

Organisé dans le cadre du quatrième Global Programmers' Festival en 2020 (Festival mondial des programmeurs 2020), le forum invitait des experts et des représentants d'entreprises à mener des discussions approfondies sur des sujets tels que les tendances en matière de technologies intelligentes pour les villes, la coopération internationale et l'autonomisation numérique de la transformation et de la mise à niveau de l'industrie traditionnelle.

Selon Shan Zhiguang, directeur du département de l'Informationisation et du Développement industriel du Centre d'information de l'État, le développement urbain alimenté par de multiples éléments de la technologie numérique continuera de progresser vers l'objectif suivant : être plus humain, intelligent et pratique.

La technologie de la chaîne de blocs est entrée progressivement dans toutes les couches de la société et soutiendra le développement de villes intelligentes, a déclaré Wei Kai, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur l'infonuagique et les mégadonnées, au sein de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT).

En ce qui concerne la coopération internationale relativement aux villes intelligentes, Mushahid Hussain Sayed, sénateur du parlement du Pakistan et membre du Comité d'experts de Recherche et développement International (RDI) a affirmé que la coopération entre la Chine et le Pakistan dans les villes intelligentes est axée sur la création d'un environnement propre et vert, l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale pour assurer la sécurité de la ville, ainsi que des applications spéciales liées à la santé, à la population et au suivi des épidémies.

Le conseiller Anwar Adams, président du Parti indépendant démocratique de l'Afrique du Sud a estimé que la coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud dans le domaine de la recherche et du développement des technologies de base et de la promotion de l'application standard des villes numériques intelligentes sera renforcée à l'avenir.

L'autonomisation numérique pour la transformation de l'industrie était également un sujet récurrent.

Au cours des dernières années, Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., l'un des fabricants de souffleuses d'air en Chine, a fait des efforts en faveur d'une transformation numérique intelligente grâce à des réformes institutionnelles, à une fabrication intelligente et à un financement en capitaux. L'entreprise se place ainsi au premier plan mondial en matière d'intelligence écologique, d'après Jia Yani, directrice générale adjointe et ingénieure en chef de l'entreprise.

Face à la nouvelle structure du marché, l'industrie des alcools devrait explorer de nouveaux canaux de commercialisation et établir progressivement une interaction naturelle entre les distributeurs et le marché afin de promouvoir le développement d'un système de commerce électronique axé sur le service et de créer une plateforme de communication pour l'industrie du vin, a déclaré Gao Hongtao, directeur général adjoint de Shaanxi Xifeng Liquor Co., Ltd.

