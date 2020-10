Xinhua Silk Road : une transformation écologique est vitale pour le développement de l'industrie de cokéfaction du charbon et la coopération énergétique dans le cadre de la BRI

Durant son discours lors du troisième séminaire de l'initiative Belt and Road sur le développement écologique de l'industrie de la cokéfaction du charbon, M. Wu a fait part de son idée de transformation écologique pour la coopération énergétique, en particulier dans l'industrie de l'énergie – une idée qui a aussi été soulevée par des experts et des représentants d'entreprises nationaux et étrangers lors de l'événement.

Fang Xiaosong, directeur adjoint des Affaires internationales de l'Electric Power Planning and Engineering Institute (EPPEI) de Chine, a expliqué que la BRI sert de plateforme ouverte et inclusive de coopération internationale. Il a également noté que les pays participant à la BRI affichent un grand potentiel en matière de coopération énergétique, à mesure qu'une tendance de faible émission de carbone se dessine dans le secteur du développement énergétique en termes de variété et de structure.

Wang Yu, adjoint au doyen et chef du service de l'énergie et des produits chimiques au National Petroleum & Chemical Planning Institute de Chine, a lui aussi abordé cette tendance et a souligné que l'industrie chimique traditionnelle devrait se concentrer sur la réduction de la surcapacité, la résolution des faiblesses, l'adaptation de la structure et la promotion de mises à niveau entre 2021 et 2025 pour créer un élan et arriver à un développement sécuritaire, écologique et durable.

M. Wang a indiqué que, dans l'industrie de la cokéfaction du charbon à Lvliang, il faudrait aussi mettre l'accent sur l'élimination des capacités désuètes ainsi que la promotion de l'économie d'énergie, de la réduction des émissions et des technologies connexes.

Henry Hempel, directeur technique chez Choren Industries Group GmbH, estime que le charbon demeurera une ressource clé dans la production énergétique en Chine. Selon lui, Shanxi – province riche en charbon – accorde une grande valeur à l'innovation technique dans l'industrie du charbon, ce qui oblige les entreprises à mener leurs activités de manière plus écologique et moderne. Il a ajouté que le pays se dirigeait vers des solutions écologiques et une utilisation propre et hautement efficace du charbon.

D'après Luo Jiaodi, directeur du centre de recherche du Xinhua Finance du China Economic Information Service (CEIS), la ville de Lvliang est une importante base industrielle de cokéfaction du charbon de la province de Shanxi, qui bénéficie d'un élan solide au chapitre de l'économie numérique. M. Jiaodi mentionne que Lvliang devrait saisir l'occasion que lui offre le projet pilote de réforme complète de la révolution énergétique au Shanxi pour devenir une référence en matière de « 5G+ » au sein de l'industrie de l'énergie.

Organisé conjointement par la Ville de Lvliang et le CEIS, le troisième séminaire de l'initiative Belt and Road sur le développement écologique de l'industrie de la cokéfaction du charbon a débuté samedi à Xiaoyi, ville de l'agglomération de Lvliang située dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine.

