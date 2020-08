Xinhua Silk Road: vegetarische capsule wordt nieuwe trend op internationale markt voor voedingssupplementen in 2020

Vergeleken met gelatinecapsulen die worden gemaakt op basis van de hydrolyse van collageen uit runderen, vis of varkens, kunnen vegetarische capsules beter voldoen aan de vereisten van veganisten en mensen met bepaalde religieuze of etnische achtergrond die geen dierlijke producten mogen nuttigen.

Dergelijke plantaardige capsules zijn vrij van chemische toevoegen en veroorzaken weinig verontreiniging tijdens het productieproces. Daarnaast maakt de inertie van de plantgebaseerde grondstoffen vegetarische capsules geschikt voor allerlei vulmaterialen zoals visolie, plantextracten en andere voedingsstoffen die eenvoudig oxideren. Zo blijven de voedingsstoffen beter behouden.

Wanneer mensen een gezondere levensstijl nastreven, kiezen ze vaak ook voor natuurlijke, gezondere en veiligere producten. Op het gebied van voedingssupplementen zijn veel fabrikanten en merken, waaronder Healthy Care, BioBalance, doTERRA, Walgreens, Sam's Club, Colfarm, Benemax, Healtheries en Sports Research begonnen plantaardige alternatieven te zoeken voor gelatinecapsules om zo te kunnen voldoen aan de veranderende wensen van consumenten.

Daarnaast heeft de COVID-19-pandemie consumenten ook gestimuleerd hun gezondheid, gewoonten en daarmee verwante neiging tot consumptie te herevalueren.

"We zien een voortdurende verschuiving in de manier waarop het winkelend publiek denkt wanneer het kiest tussen natuurlijke en conventionele producten", zegt Kathryn Peters, executive vice-president bij SPINS, een wellness-gericht datatechnologiebedrijf.

Omdat het publiek zich blijft richten op gezondheid en welzijn, zullen natuurlijke producten beter blijven presteren dan andere producten omdat consumenten willen investeren in producten die beter voor ze zijn om te eten, op hun lichaam te gebruiken en voor het onderhoud van hun woningen, voegt Kathryn toe.

Er zijn enorme verschillen te zien in ondernemingen en merken die vegetarische capsules gebruiken in voedingssupplementen en zij die conventionele capsules gebruiken, zegt een official van VegeGel, een van de wereldleiders op het gebied van de productie van zetmeelgebaseerde plantaardige capsules.

