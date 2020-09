Xinhua Silk Road: WIEIE 2020 começa em Changzhou, China

Com o tema de "Nova indústria, Nova energia, Nova infraestrutura, Nova potência", a exposição reunirá especialistas nacionais e estrangeiros, representantes especializados de empresas e funcionários do governo para compartilhar suas visões de vanguarda e experiências e explorar a nova tendência de desenvolvimento industrial durante os 10 dias de duração da exposição.

Como um produto da profunda integração da nova geração de tecnologia da informação e produção, a Internet industrial é uma chave para promover a integração da economia digital e da economia real, tornando-se um mecanismo importante para a promoção do desenvolvimento econômico de alta qualidade.

Nos últimos anos, com a grande melhoria do ecossistema industrial inteligente, a fabricação e a energia inteligentes são marcos evidentes do progresso de Changzhou na construção da cidade modelo de produção inteligente.

"Changzhou possui uma boa base industrial, recursos abundantes para o usuário e um ambiente ecológico saudável para o desdobramento da Internet industrial e da Internet da energia", afirma Qi Jiabin, Secretaria da Comissão Municipal CPC Changzhou.

"No futuro, a cidade terá oportunidades para promover a integração profunda da Internet, big data, inteligência artificial e economia real, a construção da cidade modelo de Internet industrial e Internet da energia com melhores infraestruturas, capacitações de liderança industrial mais consolidadas e nível mais elevado de abertura e cooperação." Qi acrescentou.

Durante a Expo, foi lançada também uma galeria de exibição na nuvem, incluindo 4 seções com temas sobre a Internet industrial, a Internet da energia, black tech (tecnologia super avançada) e equipamentos essenciais. Quase 100 empresas de renome mostrarão os seus produtos na exibição na nuvem cobrindo muitos campos como IA, computação em nuvem e big data, interconexão da comunicação e segurança da Internet industrial, fábrica digitalizada, plataforma de Internet da energia e aplicativo de produtos e cidade inteligente.

Com dez atividades temáticas da WIEIE 2020, o Fórum de Educação e Talentos da Internet Industrial foi realizado na terça-feira na cidade da Educação e Ciência de Changzhou. Ali novos modos de treinamento de talentos foram explorados em conjunto por universidades e empresas da Internet industrial, com o objetivo de tornar Changzhou uma cidade modelo de produção inteligente com apoio de talentos.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/316259.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276866/Xinhua_Silk_Road_WIEIE_2020.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

Related Links

www.zjzkypt.com



SOURCE Xinhua Silk Road Information Service