Xinhua Silk Road: World IoT Expo de 2021 teve início no sábado em Wuxi

As elites do setor global de IoT se reuniram em Wuxi para discutir tecnologias de ponta, espaço de aplicação e tendências futuras do setor e ajudar Wuxi a melhorar e otimizar a ecologia do setor de modo a promover a sinergia do setor de IoT na China e até mesmo a inovação e o desenvolvimento mundiais.

Como um novo tipo de infraestrutura da informação, a IoT tornou-se um mecanismo importante para o avanço da transformação digital, da atualização inteligente e da integração do setor de manufatura.

Wang Zhijun, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, declarou em seu discurso que a China fortalecerá ainda mais o impulso da inovação e a expansão da cooperação, e irá melhor capacitar a economia real, bem como melhorar os serviços de subsistência das pessoas.

Apelidada de cidade da IoT, a Wuxi atualmente tem mais de 3.000 empresas relacionadas à IoT com valor de produção superior a 300 bilhões de yuans e lidera a formulação de mais da metade dos padrões internacionais da IoT.

A cidade realizou 23 grandes projetos nacionais de demonstração de aplicações, com cobertura de projetos de IoT, incluindo mais de 830 cidades em 78 países e regiões em todo o mundo.

Durante a exposição, 20 projetos foram assinados de forma concentrada, abrangendo áreas como inteligência artificial e IoT, o que impulsionará ainda mais a transformação e a atualização do setor de Wuxi e o desenvolvimento de setores estratégicos emergentes.

Além disso, compilado pelo China Economic Information Service, o relatório China Internet of Things Industry Development Annual Report 2020-2021 foi divulgado durante a cúpula. De acordo com o relatório, a indústria de IoT da China impulsionará um novo motor para o desenvolvimento digital e abrirá uma nova era de inovação inteligente com esforços conjuntos de estratégia nacional, política industrial e profissionais do setor.

https://en.imsilkroad.com/p/324455.html

Xinhua Silk Road

