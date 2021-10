Xinhua Silk Road: Wuliangye estreia no Pavilhão da China da Expo 2020 de Dubai

Sabe-se que a Wuliangye tem uma relação profunda com a Exposição Universal. A fabricante de bebidas já esteve presente em várias edições e ganhou vários prêmios e reconhecimento no mundo todo.

Como representante das marcas nacionais chinesas, a Wuliangye participou ativamente de grandes eventos internacionais, como a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), o Fórum Boao da Ásia e a China-ASEAN Expo.

De acordo com a Wuliangye, ela aproveitará as oportunidades oferecidas pela Exposição Universal para mostrar ao mundo seus esforços mais amplos para impulsionar o desenvolvimento comum do mundo e a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Abrangendo uma área de 4.636 metros quadrados, o Pavilhão da China, um dos maiores pavilhões da Expo 2020 de Dubai, é o palco das mais recentes conquistas do país em áreas como exploração espacial, tecnologia da informação e inteligência artificial (IA), oferecendo uma visão futurista para melhorar a vida dos seres humanos.

Sob o tema "Conectando mentes, criando o futuro", a Expo 2020 de Dubai será realizada entre 1º de outubro de 2021 e 31 de março de 2022. Esta é a primeira vez que a Exposição Universal é realizada no Oriente Médio, norte da África e sul da Ásia.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/324146.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1651510/image_5002786_4903440.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1651512/image_5002786_4903566.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1651511/image_5002786_4903640.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

Related Links

https://en.imsilkroad.com/



SOURCE Xinhua Silk Road