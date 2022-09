Xinhua Silk Road: Wuliangye, fabricante chinesa de bebidas alcoólicas, brilha na 19ª Exposição China-ASEAN

PEQUIM, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wuliangye. fabricante chinesa líder em bebidas alcoólicas, participou da 19ª China-ASEAN Expo (CAEXPO), que teve início na sexta-feira em Nanning, capital da região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China.

Como um dos parceiros estratégicos do evento, o produtor chinês de Baijiu pretende compartilhar novas oportunidades trazidas pela Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), bem como contribuir para a construção de uma comunidade China-ASEAN mais próxima com um futuro compartilhado.

Foto mostra a área de exposição do principal fabricante de bebidas alcoólicas da China, Wuliangye, na 19ª Exposição China-ASEAN (CAEXPO) realizada em Nanning, capital da região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

A bem decorada área de exposição da Wuliangye, com elementos de estilo chinês, como uma tela tradicional e pergaminho de pintura chinês, foi equipada com tecnologia de tela de toque interativa, para apresentar plenamente suas técnicas únicas de fabricação e sua presença global.

Os produtos Baijiu chineses com sabores variados foram exibidos lá, atraindo muitos comerciantes nacionais e estrangeiros, que elogiaram o excelente sabor do licor Wuliangye e a busca da empresa pela melhor qualidade.

Além da exposição, Wuliangye também manteria uma série de atividades, incluindo promoção de produtos, desenvolvimento de negócios e colaboração de marca, a fim de aprofundar a cooperação com produtores industriais globais, adotar novas oportunidades sob o RCEP e explorar ainda mais o mercado internacional.

Na verdade, como representante da marca Baijiu chinesa, a Wuliangye se esforçou muito para promover o Baijiu chinês no mundo, participando ativamente de grandes eventos globais, como as reuniões de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), o Boao Forum for Asia Annual Conference e o China International Import Expo (CIIE), construindo rede de marketing mundial e estabelecendo lojas locais em Hong Kong, Tóquio e Dusseldorf.

Este ano marca o primeiro ano do mega-acordo comercial regional RCEP, sob o qual os países da China e da ASEAN construiriam a versão 3.0 da área de livre comércio China-ASEAN.

A 19ª Exposição China-ASEAN está sendo realizada on-line e off-line com o tema "Compartilhar novas oportunidades da RCEP, construindo uma versão 3.0 da Área de Livre Comércio China-ASEAN", estabelecendo pela primeira vez exposições boutique centradas na ASEAN e no RCEP.

Acesse o link original: https://en.imsilkroad.com/p/330043.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901681/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

