Xinhua Silk Road : Wuliangye, producteur chinois d'alcool, se distingue lors du 19e salon Chine-ANASE

PÉKIN, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Wuliangye, premier producteur chinois d'alcool, a participé au 19e salon Chine-ANASE (CAEXPO), qui a débuté vendredi à Nanning, capitale de la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine.

En tant que partenaire stratégique de l'événement, le producteur chinois de baijiu souhaite partager les nouvelles opportunités créées par le partenariat économique global régional (RCEP), et contribuer à la création d'une communauté Chine-ANASE plus étroite et tournée vers un même avenir.

La zone d'exposition de Wuliangye, soigneusement décorée avec des éléments de style chinois, tels qu'un paravent traditionnel et une peinture sur rouleau, était équipée d'un écran tactile interactif destiné à faire connaître ses techniques de brassage uniques et son rayonnement international.

Des produits baijiu chinois aux saveurs variées y ont été exposés, suscitant l'intérêt de nombreux marchands nationaux et étrangers, qui n'ont pas tari d'éloges sur l'excellent goût des alcools Wuliangye et sur les efforts de la société pour améliorer la qualité de ses produits.

Au-delà de ce salon, Wuliangye organisera également plusieurs activités, notamment la promotion de ses produits, le développement de ses activités et la collaboration avec des marques, afin de renforcer sa coopération avec les acteurs industriels mondiaux, de saisir les nouvelles opportunités créées par le RCEP et de poursuivre son exploration du marché international.

En effet, en tant que représentant de la marque chinoise de baijiu, Wuliangye a fait de gros efforts pour promouvoir le baijiu chinois dans le monde en participant activement aux grands événements internationaux, tels que les réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie et le salon international des importations de Chine (CIIE), en constituant un réseau de marketing international et en établissant des boutiques locales à Hong Kong, Tokyo et Düsseldorf.

Cette année marque le premier anniversaire de l'accord commercial multirégional RCEP, dans le cadre duquel la Chine et les pays de l'ANASE vont établir la version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ANASE.

Le 19e salon Chine-ANASE se tiendra en ligne et hors ligne sur le thème « Partager les nouvelles opportunités du RCEP, établir une version 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ANASE », en mettant en place pour la première fois des expositions commerciales centrées sur l'ANASE et le RCEP.

