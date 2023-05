Xinhua Silk Road: Wuliangye, fabricante chino de baijiu, se encuentra entre las 50 marcas chinas preferidas por los extranjeros

PEKÍN, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Wuliangye, principal fabricante de baijiu de China, fue incluida una vez más como una de las 50 marcas chinas preferidas por los extranjeros en la votación de la actividad "Give a Like for My Favorite China's Brands (2022-2023)" publicada el miércoles por la noche en Shanghái.

Wuliangye, fabricante chino de baijiu, se encuentra entre las 50 marcas chinas preferidas por los extranjeros (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

El evento fue organizado por el proyecto de marcas nacionales de la Agencia de Noticias Xinhua, China Economic Information Service, la revista china Today y China.org.cn, y tiene como objetivo promover los logros de las marcas nacionales de China y mejorar su reconocimiento mundial.

Durante el mes del período de votación en línea, los consumidores de todo el mundo votaron por sus marcas chinas favoritas a través de más de 100 plataformas de los principales medios de comunicación internacional, y Wuliangye tomó la delantera en la votación en línea y finalmente se convirtió en la marca de licores con más votos.

En los últimos años, Wuliangye ha acelerado su diseño mundial y promovido constantemente su proceso de internacionalización mediante la construcción de tres centros de mercadeo internacional en Asia-Pacífico, Europa y América, y la creación de centros de degustación en varias ciudades en el extranjero.

Wuliangye también se ha integrado profundamente en plataformas internacionales como la Exposición Internacional de Importaciones de China, la APEC y el Foro de Boao para Asia para mostrar la marca del baijiu chino al mundo.

En 2023, Wuliangye vio cómo su valor de marca alcanzaba los 30.290 millones de dólares, un 5,4% más que el año anterior, lo que hace que ocupe el puesto 59 en la lista "Global 500 2023" publicada por Brand Finance, una de las principales consultoras en valoración de marcas.

En el futuro, Wuliangye continuará mejorando la calidad del producto, el valor de la marca y la connotación cultural, construirá una marca de baijiu chino de alta gama con influencia mundial y promoverá la excelente cultura tradicional china y el baijiu chino en el mundo.

