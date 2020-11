Xinhua Silk Road: Wuliangye se une a líderes empresariais chineses para promover a produtividade digital na Ásia-Pacífico

O Fórum de CEOs da APEC China 2020, co-organizado pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, da Câmara de Comércio Internacional da China e do Conselho Empresarial da APEC China, teve como tema a produtividade digital. Por meio de um debate aprofundado sobre o papel das tecnologias digitais na aceleração da atualização da produtividade em novos tempos, o fórum apresentou o conhecimento da China no desenvolvimento da economia digital.

Como membro fundador do Comitê de Economia Digital do Conselho Empresarial da APEC China, Wuliangye continuará a acelerar a transformação digital e a trabalhar em conjunto com outros membros para aprofundar a integração da economia digital com a economia real em uma tentativa de criar um novo impulso para a recuperação econômica e o desenvolvimento social da região Ásia-Pacífico.

Como parceiro estratégico do fórum, Wuliangye exibiu totalmente o charme único da cultura do licor chinês na principal plataforma de cooperação internacional e, ao mesmo tempo, demonstrou sua determinação inabalável em ajudar a promover o desenvolvimento e a cooperação ganha-ganha na região da Ásia-Pacífico.

Com sua marca como representante do licor chinês, Wuliangye participou ativamente de várias atividades realizadas durante o fórum e revelou o encanto fascinante da cultura do licor chinês.

Além disso, Wuliangye também é o fornecedor de bebidas alcoólicas designado do fórum e ganhou muitos elogios dos convidados que participaram do fórum por seu sabor único de bebidas alcoólicas e cultura profunda.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/317748.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1340691/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1340692/2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road