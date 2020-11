Xinhua Silk Road: Zhangjiagang, no leste da China, recebe RMB 61,5 bilhões em investimentos para projeto na semana econômica e comercial de 2020

Durante o evento, a cidade deu início à cúpula de cooperação da cadeia industrial em 31 de outubro e anunciou o impulsionamento de quatro cadeias industriais vantajosas de novos materiais metalúrgicos, equipamentos inteligentes, novos materiais químicos e têxteis de alta qualidade e quatro cadeias industriais emergentes de nova energia, economia digital, bio-farmácia e equipamentos médicos de última geração, além de semicondutores avançados para ampliar as dimensões do setor e melhorar a competitividade.

Para impulsionar o desenvolvimento de alta qualidade das cadeias industriais, Zhangjiagang lançou um sistema central da cadeia industrial para aprimorar ainda mais seu planejamento industrial, suporte preferencial à política, plano de projeto e atração de investimentos.

Pan Guoqiang, chefe do comitê do partido municipal de Zhangjiagang disse na cúpula que a cidade promoverá ativamente a integração de suas cadeias de inovação e industrial e criará indústrias de cadeia completa para formar cinco grupos industriais, cada um com produção de 100 bilhões de iuanes e vários grupos industriais, cada um com uma produção de 10 bilhões de iuanes até 2025.

Há anos listada pela Forbes entre as melhores cidades da China para negócios, Zhangjiagang tem mais de 1.000 grandes empresas e quase 600 empresas de tecnologia de ponta e atraiu mais de 1.300 empresas com financiamento estrangeiro para investir na cidade.

A cidade possui mais de 80 quilômetros de linhas costeiras ao longo do rio Yangtze e 135 docas, sendo considerada o maior porto de comércio internacional ao longo do rio Yangtze. Atualmente, opera mais de 20 companhias marítimas internacionais e mantém comércio com mais de 300 portos em mais de 60 países e regiões em todo o mundo, com uma movimentação anual de 235 milhões de toneladas.

Como uma cidade central de tráfego, Zhangjiagang está cada vez mais integrada com o "círculo econômico de uma hora do Delta do Rio Yangtze", especialmente quando a ferrovia Shanghai-Suzhou-Nantong, uma linha ferroviária que atravessa a cidade, foi colocada em operação em julho e duas ferrovias de alta velocidade (HSR), nomeadamente HSR sul ao longo do rio Yangtze e Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo HSR também estão em construção ou em andamento.

