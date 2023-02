Xinhua Silk Road: Zoomlion da China envia equipe de resgate para ajudar no terremoto em Hatay, na Turquia

PEQUIM, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A fabricante chinesa de máquinas de construção Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) enviou recentemente uma equipe de resgate e escavadeiras para Hatay, devastada pelo terremoto, na Turquia, com o objetivo de ajudar nos esforços de resgate.

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a província de Kahramanmara, no sul da Turquia, às 4h17, horário local (01h17 GMT), seguido de um terremoto de magnitude 6,4 alguns minutos depois na província de Gaziantep, no sul do país, e um terremoto de magnitude 7,6, às 1h24, horário local (10h24 GMT), na província de Kahramanmara.

Após os terremotos, a empresa subordinada da Zoomlion com sede na Turquia enviou imediatamente uma equipe de resgate composta por engenheiros de serviços profissionais e operadores de máquinas para a área do desastre, levando cobertores elétricos, remédios de emergência, alimentos e cinco conjuntos de equipamentos de escavadeira.

Como uma das primeiras equipes de resgate chinesas a chegar à área atingida pelo terremoto, a equipe de resgate da Zoomlion ajudou a resgatar quatro sobreviventes presos e participou dos esforços de socorro do terremoto.

Yu Ke, engenheiro de serviço da Zoomlion que participou do trabalho de resgate, disse: "Depois que nossa equipe de resgate e o equipamento de escavadeira chegaram ao local, participamos imediatamente do trabalho de resgate de sobreviventes presos em um prédio de seis andares desabado. Até o momento, ajudamos a salvar quatro pessoas presas e tentamos resgatar mais sobreviventes".

A empresa também ajudou a fornecer equipamentos de resgate. Até o momento, um total de 18 escavadeiras foram enviadas à área do desastre para auxiliar nos esforços de resgate.

