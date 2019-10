Xinhua Silk Road: Zoomlion, empresa chinesa, produz agora guindastes de torre de lança basculante de 120 toneladas

A demanda pelos guindastes de torre de lança basculante com grande capacidade e elevação interna aumentou muito nos últimos anos, acompanhando o aumento dos arranha-céus, devido à sua grande capacidade de elevação e de evitar obstáculos, além de seu limitado consumo de eletricidade.

No entanto, a capacidade de elevação dos guindastes de torre de lança basculante com elevação interna é geralmente de 110 toneladas no mundo, ao passo que a demanda para elevação de blocos de arquitetura de 120 toneladas, 150 e 200 toneladas está aumentando.

Para satisfazer a demanda do mercado, a Zoomlion desenvolveu os guindastes LH3350-120 de torre de lança basculante com design inovador dos balancins e a forma de conexão das seções do mastro, que são fáceis de montar e desmontar e convenientes para transportar.

A empresa já solicitou 10 patentes de invenção para todo o conjunto das principais tecnologias relacionadas a este produto.

Na China, a Zoomlion se concentra no design e fabricação de guindastes de torre e possui a maior parcela desse mercado há anos. A empresa tem aumentando bastante sua competitividade tecnológica por meio da aquisição de empresas estrangeiras semelhantes, como JOST, Raxtar e Wilbert.

