Xinhuanet Europe publica un informe sobre las oportunidades de cooperación chino-europea en economía verde

BRUSELAS, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El desarrollo ecológico se ha convertido en un objetivo común para el mundo, incluidas China y Europa, que se han fijado metas para alcanzar pronto la neutralidad de carbono. La cooperación internacional es un elemento imperativo para alcanzar los objetivos.

Titulado "Informe sobre las perspectivas de la cooperación chino-europea en la economía verde", publicado por medio de Xinhuanet Europe, la rama europea de la plataforma china de noticias e información Xinhuanet, conjuntamente con el Instituto Tianfu de Estrategia y Tecnología Internacional de Big Data, analiza las similitudes y diferencias entre China y Europa en su enfoque de la economía verde.

"Este informe ofrece una imagen clara de los retos que nos aguardan y de las interesantes oportunidades de desarrollo económico ecológico y cooperación entre China y Europa", indicó Philippe Mariani, consejero delegado de la Fundación Sophia Antipolis y del Parque Científico y Tecnológico Sophia Antipolis de Francia. Y escribió en el prefacio: "Creo firmemente que las asociaciones innovadoras entre Europa y China crearán nuevos modelos de crecimiento sostenible".

Shi Yong, consejero del Consejo de Estado de China y miembro de la Academia Internacional Euroasiática de Ciencias, cree que los intercambios y la cooperación en materia de cambio climático, energía verde y finanzas verdes reforzarán la asociación estratégica global China-Europa.

El informe se posiciona como una guía para reforzar esta cooperación entre industrias. Para ello, ofrece datos y análisis del consumo energético tanto en China como en Europa. Partiendo de un análisis de las principales industrias y el consumo de energía, una comparación de las políticas de economía verde, las principales áreas de cooperación, estudios de casos típicos y las perspectivas de la cooperación sino-europea, el informe destaca el alcance y la trayectoria de la cooperación sino-europea en áreas clave.

En este informe se recogen muchos casos valiosos, como los de la energía verde, las infraestructuras ecológicas, el transporte ecológico, las finanzas ecológicas y otros ámbitos industriales.

Según el informe, las empresas e instituciones financieras chinas han hecho notables progresos en la innovación de las finanzas verdes. Por ejemplo, en mayo de 2022, Shudao (Sichuan) Insurance Brokers Co., Ltd. se unió a China Pacific Property Insurance Co., Ltd. ampliando los sectores de negocio para incluir las finanzas verdes y estableció de forma conjunta un sistema de productos de seguros verdes con el concepto ESG en su núcleo.

Con el liderazgo de Europa en los niveles ecológico, de bajas emisiones de carbono y de ahorro de energía en el sector energético y la reciente y vigorosa promoción de la transición ecológica por parte de China, ambas partes se están esforzando por mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Para dar el siguiente paso en este desarrollo, China y Europa tienen un gran potencial de cooperación.

