Xinhuanet Europe publie un rapport sur les opportunités de coopération sino-européenne en matière d'économie durable

BRUXELLES, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le développement durable est devenu un objectif commun pour le monde entier, y compris pour la Chine et l'Europe, qui se sont toutes deux fixé pour objectif d'atteindre rapidement la neutralité carbone. La coopération internationale est un élément impératif pour y parvenir.

Report on the Outlook of Sino-European Cooperation in the Green Economy

Intitulé « Report on the Outlook of Sino-European Cooperation in the Green Economy » (rapport sur les perspectives de la coopération sino-européenne dans l'économie durable), publié par Xinhuanet Europe, la branche européenne de la plateforme d'information chinoise Xinhuanet, en collaboration avec l'Institut Tianfu de stratégie et de technologie internationales du Big Data, il analyse les similitudes et les différences entre la Chine et l'Europe dans leur approche de l'économie durable.

« Ce rapport dresse un tableau clair des défis à venir et des opportunités intéressantes pour s'engager dans le développement de l'économie durable et la coopération entre la Chine et l'Europe, a écrit Philippe Mariani, PDG de la Fondation Sophia Antipolis et de la technopole Sophia Antipolis France, dans la préface. Je suis persuadé que des partenariats innovants entre l'Europe et la Chine permettront de créer de nouveaux modèles de croissance durable. »

Shi Yong, conseiller du Conseil d'État chinois et membre de l'Académie internationale des sciences eurasiennes, a déclaré penser que les échanges et la coopération sur le changement climatique, l'énergie durable et la finance durable dynamiseront le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Europe.

Le rapport se veut un guide pour renforcer cette coopération dans tous les secteurs. Pour ce faire, il fournit des données et une analyse de la consommation d'énergie en Chine et en Europe. À partir d'une analyse des principales industries et de la consommation d'énergie, d'une comparaison des politiques d'économie durable, des principaux domaines de coopération, d'études de cas typiques et des perspectives de la coopération sino-européenne, il met en évidence la portée et la voie de la coopération sino-européenne dans des domaines clés.

Le rapport présente de nombreux cas intéressants, notamment dans les domaines de l'énergie durable, des infrastructures durables, des transports durables, de la finance durable et d'autres secteurs industriels.

Selon le rapport, les entreprises et les institutions financières chinoises ont fait des progrès remarquables dans l'innovation de la finance durable. Par exemple, en mai 2022, Shudao (Sichuan) Insurance Brokers Co., Ltd. a rejoint China Pacific Property Insurance Co., Ltd. pour élargir ses secteurs d'activité à la finance durable et établir conjointement un système de produits d'assurance durables reposant sur le concept d'ESG.

Grâce au leadership de l'Europe en matière de niveaux durables, à faible émission de carbone et d'économie d'énergie dans le secteur de l'énergie et à la récente et vigoureuse campagne de promotion de la transition écologique menée par la Chine, des efforts sont déployés de part et d'autre pour améliorer la qualité de vie des populations dans le monde entier. Pour atteindre la prochaine étape de ce développement, la Chine et l'Europe ont le potentiel de coopérer.

