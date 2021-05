XP-PEN firmiert um und führt eine neue Serie ein, Deco Fun

SHENZHEN, China, 7. Mai 2021 /PRNewswire/ -- XP-PEN, der bekannte Anbieter von Stifttabletts und Stiftdisplays, arbeitet an seinem Rebranding mit Siegel+Gale, dem führenden Beratungsunternehmen für Markenstrategie, -design und -erlebnis, im April 2021. Siegel+Gale ist Teil der an der NYSE notierten Omnicom Group, dem weltweit größten integrierten Kommunikationskonzern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 75.000 Mitarbeiter und betreut mehr als 5.000 Marken in mehr als 100 Ländern und Regionen. Seine Agenturen sind seit langem als einige der kreativsten Werbe- und Branding-Agenturen der Welt anerkannt. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung hat Siegel+Gale als führende Markenberatung unter Omnicom vielen weltbekannten Marken in der Unterhaltungselektronik-, Internet- und Technologiebranche geholfen. Zu ihren Kunden gehören Google, Adobe, Microsoft, AMD, HP, SAP und viele mehr. Die Kooperation für das Umfirmieren der Marke XP-PEN zwischen XP-PEN und Siegel+Gale zielt auf die Entwicklung einer aufstrebenden Marke in der globalen Stifttablett- und Stiftdisplay-Industrie.