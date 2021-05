XP-PEN reformula a marca e lança nova série, Deco Fun

Usar o tablet com caneta da Deco Fun para aprendizado remoto permite que tanto os alunos quanto os professores compartilhem pensamentos e ideias em tempo real. Com pincéis e cores infinitos e opções de padrões, ele permite que os usuários criem e compartilhem tutoriais e apresentações de forma muito prática. Nas reuniões remotas, o Deco Fun permite que os usuários expressem pontos importantes de forma mais eficaz, escrevendo ou rascunhando sobre o conteúdo compartilhado com gráficos e comentários. Os usuários podem até mesmo usar o Deco Fun para assinar documentos digitalmente de forma rápida. Usar o Deco Fun para jogar OSU! possibilita seguir melhor o ritmo e atingir melhores classificações. A resposta rápida ajuda os usuários a ficar à frente de jogadores que usam um mouse.

O Deco Fun é compatível com Android, Chrome OS, Linux, Windows e Mac OS e oferece suporte ao Microsoft Office, Zoom, Skype, Adobe, Photoshop, SAI e muitos outros. Ele está disponível em três tamanhos e em quatro cores para atender às preferências e necessidades pessoais dos usuários.

A série Deco Fun estará disponível na Amazon.com e em outros parceiros autorizados da XP-PEN em abril.

Artista Pro 16 TP, a XP-PEN fez parceria com o famoso artista SHAN JIANG, que tem cooperado com importantes marcas de classe mundial. Esse monitor com caneta apresenta uma combinação perfeita de controle multi-touch e tela de alta resolução 4K, trazendo uma experiência natural com várias tecnologias avançadas e será lançado em breve.

A XP-PEN, por meio de sua colaboração com a Siegel+Gale, a empresa líder mundial de consultoria de marca, apresentará uma nova imagem aos seus consumidores com sua série de produtos e serviços, incorporando a crença de sua marca "Dream ·Brave ·True", para ser uma marca ambiciosa no setor de mesa digitalizadora e display.

Sobre a XP-PEN:

A XP-PEN é uma marca de renome internacional especializada na produção, P&D e vendas de mesa digitalizadora, display e caneta passiva. Nossa equipe está comprometida com a inovação sem limites visando trazer todos os artistas para a era digital com ferramentas e tecnologias que atendem às suas necessidades individuais.

