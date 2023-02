Xposure International Photography Festival reúne os melhores fotógrafos do mundo em Sharjah

SHARJAH, Emirados Árabes Unidos, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 7ª edição doXposure International Photography Festival, organizada pelo Sharjah Government Media Bureau (SGMB), abriu sua maior edição este ano com a participação de mais de 100 dos principais fotógrafos de todo o mundo e 68 espetaculares exposições solo e em grupo com 1.794 fotografias.

O evento de sete dias no Expo Center Sharjah oferece uma oportunidade única para os criadores de conteúdo interagirem com os principais contadores de histórias visuais do mundo.

O discurso de boas-vindas na cerimônia de abertura concentrou-se no papel poderoso da fotografia na quebra de estereótipos que levam a percepções falsas e imprecisas sobre pessoas, países e eventos na sociedade.

O festival enfatiza o estudo das imagens para aprofundar nossa compreensão dos fatos e nos lembrar que a beleza pode ser encontrada mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A beleza está ao nosso redor e nossa tarefa é vê-la, vivê-la e apreciá-la. A mensagem que o Xposure está interessado em transmitir é que as fotografias estimulam emoções positivas e percepções corretas, ao mesmo tempo que orienta nossas prioridades como seres humanos.

Desde o início, o festival Xposure procura lembrar que a beleza existe em meio ao caos, e o que torna nossa jornada duradoura é a visão e compromisso inabaláveis de Sharjah.

O programa do festival Xposure inclui 41 seminários e painéis de discussão com os principais fotógrafos, bem como eventos de entretenimento educacional no "Stage X" para animar os visitantes sobre o festival. Além disso, os entusiastas da fotografia podem adquirir habilidades e conhecimentos adicionais para fotografar em diferentes circunstâncias e locais em 63 oficinas. Tecnologias avançadas são utilizadas e a experiência de fotógrafos experientes, suas viagens e experiências com diferentes tipos de fotografia são utilizadas.

Um dos principais eventos do festival é o Conservation Summit, que se concentra nas mudanças climáticas e no papel da fotografia na documentação das mudanças climáticas em nosso planeta. O festival também inclui uma feira de fotografia para colecionadores de arte, sessões de autógrafos, uma cerimônia de premiação e uma feira apresentando os mais recentes equipamentos e ferramentas de fotografia para ajudar entusiastas e aventureiros de fotografia a realizar seus projetos com tecnologias inovadoras para vários fins fotográficos.

FONTE Sharjah Government Media Bureau

