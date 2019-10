Xpress Money amplía sus operaciones en China con Geoswift

Transferencias de dinero en tiempo real para los titulares de cuentas de la tarjeta UnionPay de estos 14 bancos

1. ICBC

2. Bank of China

3. Bank of Communications

4. Bank of Shanghai

5. China Construction Bank

6. China Everbright Bank

7. Harbin Bank

8. Linshang Bank

9. Hunan Rural Bank

10. Qinghai Rural Bank

11. Guangdong Rural Bank

12. Henan Rural Bank

13. Huxia Bank

14. Fujian Rural Credit Cooperative