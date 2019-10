Xpress Money expande suas operações na China com a Geoswift

DUBAI, EAU, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Xpress Money , uma empresa da Finablr e uma das marcas de transferência de dinheiro mais confiáveis do mundo, fez uma parceria com a Geoswift, uma empresa de tecnologia de pagamento inovadora que conecta a China e o resto do mundo. Esta colaboração permitirá que clientes de todo o mundo enviem dinheiro para a conta do cartão UnionPay dos destinatários de 14 bancos na China. Os destinatários poderão receber transferências bancárias internacionais em tempo real enviadas por seus entes queridos.