Xpress Money breidt samenwerking met Travelex uit naar België

Xpress Money, een van 's werelds meest betrouwbare merken voor het versturen en ontvagen van geld, heeft een uitbreiding van de samenwerking met Travelex naar België aangekondigd. Deze volgt op een succesvolle lancering in het V.K. Travelex, de wereldwijde expert in buitenlandse valuta en internationale betalingsoplossingen, voegt het wereldwijd versturen en ontvangen van gelden via Xpress Money toe aan het productaanbod. De handige en veilige diensten van Xpress Money zijn nu gemakkelijk toegankelijk in Travelex-winkels op 12 locaties in België, waaronder de winkels op de luchthavens van Charleroi en Zaventem.

"We zetten ons in om onze klanten geld te kunnen laten versturen en verzenden die het beste aansluiten op hun behoeften en de uitbreiding van deze samenwerking is de volgende stap in ons aanbod," zei Leonard Stolk, Commercial Director Europe van Travelex. "Mensen willen hun geld in het zo eenvoudig mogelijk kunnen verzenden en ontvangen, en daarom zijn we zeer verheugd deze dienst aan onze klanten in België te bieden."

"Mensen zijn voortdurend op zoek naar betaalbare opties voor versturen van geld, zodat ze deze snel, eenvoudig en wereldwijd kunnen uitvoeren. Of het hierbij nu gaat om het overmaken van geld naar familie om te helpen betalen voor nutsvoorzieningen of om het ophalen van contant geld tijdens reizen: stressvrije en tijdige transacties zijn cruciaal," stelt Sudhesh Giriyan, COO van Xpress Money. "De uitbreiding naar meerdere Europese landen betekent dat mensen die in België wonen of het land bezoeken, nu meer opties dan ooit tevoren hebben om te kiezen hoe ze geld willen sturen en ontvangen. Met onze competitieve wisselkoersen en voordelige transferkosten zorgen we er ook voor dat klanten in België waar voor hun geld krijgen bij hun geldtransacties."

Snel, veilig en soepel

In de winkel en online legt Xpress Money de nadruk op veiligheid en beveiliging van het geld van zijn gebruikers. Tegelijkertijd wordt er voor gezorgd dat de transacties binnen enkele minuten klaar zijn om opgehaald te worden. Door de robuuste compliance en unieke 16-cijferige pincodes om de begunstigde van klanten te identificeren, zijn klanten verzekerd van een veilige en beveiligde tranactie. Xpress Money zorgt er ook voor dat contant geld direct van het ene deel van de wereld naar het andere kan worden overgemaakt. Voor bepaalde landen worden daarnaast ook onvertraagde overschrijvingen aangeboden. (cash2account)

Over Xpress Money

'Xpress Money' is een wereldwijd merk voor het versturen en ontvangen van geld en heeft een bloeiende aanwezigheid in meer dan 165 landen op alle continenten via 200.000 locaties van vertegenwoordigers. 'Xpress Money' is bekend geworden als het betrouwbaarste internationale merk voor overboekingen en biedt klanten een eenvoudige, snelle en veilige manier om geld over te maken via innovatieve technologie, superieure klantenservice en het uitgebreide wereldwijde netwerk. Volg ons voor meer informatie op Facebook: http://www.facebook.com/XpressMoney, Twitter: @Xpress_Money, of bezoek http://www.xpressmoney.com

Over Travelex

Travelex, met hoofdkantoor in Londen, kent een geschiedenis van 140 jaar in vreemde valuta, was in het verleden pionier van reischeques en momenteel van de digitale betalingen van de toekomst. Travelex, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen op zes continenten en meer dan 1.200 winkels, zowel op als buiten luchthavens, zet zijn expertise en ervaring in op een platform waarop wereldwijde, fysieke en digitale, grensoverschrijdende geldbewegingen opnieuw zijn uitgevonden, zodat klanten de concurrentie een stap voor blijven. Het platform biedt financiële instellingen betrouwbare, efficiënte en accurate internationale diensten voor overboekingen, evenals veilige en betrouwbare leveringen van bankbiljetten voor zowel belangrijke als exotische munteenheden.

Als onafhankelijke marktleider op het gebied van valuta bestrijkt het bedrijf de gehele waardeketen van de detailhandel in buitenlandse valuta. De Travelex Groep is ook actief op het gebied van overboekingen en betalingen, en maakt hiermee fysieke en digitale grensoverschrijdende geldbewegingen mogelijk voor consumenten en financiële instellingen.

