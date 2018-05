Xpress Money étend son partenariat avec Travelex en Belgique

Xpress Money, l'une des marques les plus fiables au monde dans le domaine des transferts d'argent, a annoncé une expansion de son partenariat avec Travelex en Belgique, après un lancement réussi au Royaume-Uni. Travelex, l'expert mondial des solutions de paiements internationaux transfrontaliers et de change, va ajouter les transferts d'argent internationaux de Xpress Money à l'offre disponible dans ses points de vente. Les services pratiques et sûrs de Xpress Money sont désormais facilement accessibles dans les points de vente Travelex répartis dans 12 emplacements en Belgique, parmi lesquels les aéroports de Charleroi et Zaventem.

« Nous nous engageons à fournir à nos clients les meilleurs services de transfert d'argent adaptés à leurs besoins, et l'expansion de ce partenariat constitue la prochaine étape de notre offre », a déclaré Leonard Stolk, directeur commercial pour l'Europe chez Travelex. « Les gens veulent que le traitement des envois et réceptions d'argent à l'étranger soit aussi pratique que possible. Nous sommes donc ravis de proposer ce service à nos clients en Belgique. »

« Les gens sont constamment à la recherche d'options de transfert d'argent abordables pour envoyer des fonds de manière rapide et pratique à travers le globe. Qu'il s'agisse d'envoyer de l'argent à sa famille pour l'aider à payer ses factures ou de recevoir de l'argent pendant un voyage, des transactions sans stress et en temps opportuns sont vitales », a commenté Sudhesh Giriyan, directeur des opérations chez Xpress Money. « Grâce à notre expansion dans toujours plus de pays européens, les personnes qui visitent ou vivent en Belgique ont désormais plus d'options que jamais parmi lesquelles choisir pour envoyer et recevoir de l'argent. Nous nous sommes également assurés que nos clients en Belgique bénéficient d'un excellent rapport qualité-prix pour leurs transferts d'argent grâce à nos taux de change compétitifs et à nos frais de transfert abordables. »

Rapidité, sécurité et fluidité

Que ce soit dans ses points de vente ou en ligne, Xpress Money donne la priorité à la sécurité de l'argent de ses utilisateurs, tout en s'assurant que les transferts soient prêts à être retirés en seulement quelques minutes. Avec une conformité robuste et des codes PINS uniques à 16 chiffres pour identifier le bénéficiaire, les clients ont l'assurance d'une expérience de transfert d'argent sûre. Xpress Money permet aussi de transférer des espèces d'une région du monde à une autre de manière instantanée, en plus d'offrir des virements bancaires en temps réel dans certains pays.

Xpress Money est une marque mondiale de virements d'argent possédant une présence florissante dans plus de 165 pays sur l'ensemble des continents, à travers 200 000 agences. Xpress Money a acquis la réputation d'être la marque de virements de fonds internationaux la plus fiable, offrant à ses clients un moyen simple, rapide et sécurisé d'envoyer de l'argent où que ce soit dans le monde grâce à une technologie innovante, un service client de qualité supérieure et un réseau mondial étendu. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/XpressMoney, Twitter : @Xpress_Money ou rendez-vous sur le site : http://www.xpressmoney.com

Basée à Londres, Travelex compte 40 ans d'expérience dans le domaine des devises étrangères, ayant innové avec les chèques de voyage du passé et innovant aujourd'hui avec les paiements numériques du futur. Présente dans plus de 70 pays sur six continents, et possédant plus de 1 200 points de vente dans des aéroports ainsi que d'autres emplacements à travers le monde, Travelex a condensé son expertise et son expérience au sein d'une plateforme qui réinvente les transferts d'argents transfrontaliers physiques et numériques à l'échelle mondiale afin d'assurer à ses clients qu'ils gardent une longueur d'avance sur la concurrence. Cette plateforme fournit aux institutions financières un service de transferts d'argent internationaux fiable, efficace et précis, ainsi que la distribution de billets de banque sûre et fiable dans des devises majeures et exotiques.

Spécialiste indépendant du change leader du marché, la société couvre l'intégralité de la chaîne de valeur du secteur du change au détail. La société Travelex Group est également active dans l'espace des transferts de fonds et des paiements, permettant des mouvements d'argent transfrontaliers physiques et numériques pour les consommateurs et les institutions financières.

