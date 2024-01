XREAL s'associe à des entreprises leaders du secteur au CES 2024 pour faire découvrir l'informatique spatiale à un plus grand nombre de personnes

Forte de ses collaborations et de ses démonstrations imaginatives, XREAL présente ses capacités d'informatique spatiale pour les scénarios de l'automobile, de l'entreprise et du divertissement, en utilisant ses lunettes AR à succès

LAS VEGAS, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- XREAL s'engage à étendre son expertise en informatique spatiale à un plus grand nombre de scénarios et de publics. Pour ce faire, XREAL (anciennement "Nreal") s'est associé à des entreprises innovantes pour proposer des technologies de pointe et des démonstrations qui s'adressent aussi bien au grand public qu'aux entreprises.

XREAL et Qualcomm Technologies - Effort conjoint pluriannuel pour des lunettes intelligentes utilisant l'IA et la 5G

XREAL et Qualcomm Technologies ont annoncé aujourd'hui leur collaboration dans les domaines de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et de la connectivité de données sans fil (5G). La collaboration entre les deux entreprises leaders du secteur permettra aux applications de réalité augmentée et aux scénarios d'informatique spatiale à faible consommation d'énergie d'exploiter les ressources des opérateurs 5G de classe mondiale. Les deux entreprises envisagent des collaborations dans les catégories des hôtes externes et des processeurs de réalité augmentée, des dispositifs spécialement conçus et des catégories d'expérience, telles que le fitness et le sport, ainsi que des intégrations d'intelligence artificielle.

XREAL et BMW offrent un aperçu de l'avenir de la conduite avec la RA intelligente

XREAL et le groupe BMW se sont associés pour explorer la prochaine génération d'expériences de RA intelligente de pointe dans les automobiles. Au CES, BMW montrera pour la première fois comment les lunettes AR pourraient enrichir l'expérience de conduite à l'avenir. Les visiteurs du CES pourront découvrir l'utilisation des lunettes XREAL AR lors d'un voyage à Las Vegas. Ils verront ainsi comment les instructions de navigation, les avertissements de danger, les contenus de divertissement, les informations sur les stations de recharge et les visualisations de soutien dans les situations de stationnement sont parfaitement intégrés dans l'environnement réel grâce aux lunettes XREAL Air 2. XREAL partage la conviction de BMW que les dispositifs de réalité augmentée peuvent fournir aux conducteurs et aux passagers des informations et des contenus complémentaires aux écrans installés dans le véhicule.

« En partenariat avec XREAL, nous avons fait des progrès considérables dans l'intégration de la réalité augmentée dans l'expérience de conduite de BMW. Nous sommes fiers de faire équipe avec XREAL, d'être à l'avant-garde et d'être bien préparés pour offrir à nos clients des expériences époustouflantes dans ce domaine à l'avenir », a déclaré Peter Lehnert, vice-président du groupe BMW.

Au CES 2024, XREAL a dévoilé sa nouvelle itération de technologie d'informatique spatiale pour les développeurs, XREAL Air 2 Ultra, rivalisant avec les capacités spatiales d'Apple Vision Pro et de Meta Quest.

Pour célébrer toutes les nouveautés de XREAL, le catalogue complet des produits XREAL est en vente dès maintenant sur XREAL.com .

Contact pour les médias :

[email protected]