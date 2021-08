XREX arrecada 17 milhões de dólares para expandir o portfólio de moedas e parcerias

Liderado pelo CDIB Capital Group (TWSE: 2883), o consórcio global de investidores inclui empresas com ações em bolsas de valores, grandes bancos, empresas de capital de risco e os principais investidores fintech dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Estônia, Singapura, Japão, Hong Kong e Taiwan. A forte participação de empresas com ações em bolsas de valores destaca o compromisso da XREX com a conformidade com os órgãos regulatórios.

Outros investidores desta rodada pré-A também incluem a SBI Investment (subsidiária da SBI Holdings, TYO: 8473), Global Founders Capital, ThreeD Capital (CSE: IDK), E.Sun Venture Capital (TWSE: 2884), Systex Corporation (TWSE: 6214), Metaplanet Holdings, AppWorks, Black Marble, New Economy Ventures e o Seraph Group. A XREX fechou sua rodada semente de financiamento de 7 milhões de dólares em 2019. Naquela ocasião, os investidores incluíram AppWorks (líder), o falecido cofundador do Skype, Toivo Annus, Metaplanet Holdings, Black Marble, CDIB, WI Harper, BitoEx e o Fundo de Desenvolvimento Nacional do Governo de Taiwan.

"O CDIB foi um dos primeiros investidores na XREX", disse Ryan Kuo, diretor doCDIB Fundo de Inovação de Capital. "Depois de testemunhar o rápido crescimento da receita da empresa e seu compromisso com a conformidade, ficamos determinados a dobrar nosso investimento e liderar esta rodada estratégica."

"Nossa missão é promover a inclusão financeira global alavancando a blockchain", disse o CEO e cofundador da XREX, Wayne Huang, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente. "Muitos de nossos membros da equipe são ou vivem nos mercados que atendemos. Entendemos com muito empenho as dificuldades enfrentadas por muitos comerciantes transfronteiriços que não têm acesso seguro à liquidez do dólar dos EUA."

Ao trabalhar com reguladores locais e instituições financeiras, a XREX tem ferramentas pioneiras, como BitCheck e MyXchange, para ajudar comerciantes e PMEs em mercados emergentes a reduzir a perda de forex, obter acesso a dólares americanos e fazer a transição da economia informal à formal.

Aproveitando uma série bem-sucedida de novos recursos, incluindo seu obrigatório perfil público de usuário , bem como seus recursos de Detector de Nível de Risco, a XREX implementará um índice de reputação do usuário no próximo ano para reforçar a segurança, transparência e responsabilidade, ao mesmo tempo em que incentivará o networking social.

Nos últimos oito meses, a XREX detectou e impediu com sucesso organizações com foco em fraudes da Rússia e da Nigéria de usar a plataforma, atestando a XREX como uma das plataformas de criptomoedas mais seguras do mundo.

"Ajudar os empreendedores a ter sucesso é uma prioridade para nós", disse Yoshitaka Kitao, Diretora Representativa e Presidente da SBI Investment. "Acreditamos que as soluções da XREX abrem a porta para comerciantes desatendidos participarem em igualdade do comércio global."

Jerry Horng, presidente da Black Marble Capital Management, que atua no Conselho da XREX, disse: "Somos um dos primeiros investidores da XREX e estamos entusiasmados em continuar nosso apoio nesta rodada. A XREX está posicionada de forma única para conectar o setor bancário maduro de Taiwan com o crescente comércio internacional atualmente visto em mercados emergentes."

Reconhecendo que a conformidade é fundamental para a adoção de moeda digital, a XREX faz parceria com vários provedores líderes de conformidade e combate à lavagem de dinheiro, como CipherTrace, Sum&Substance e TRISA.

"A XREX tem demonstrado um crescimento acima da expectativa desde sua classificação em nosso lote acelerador AW#17 em 2018. Estamos entusiasmados em apoiá-los novamente", disse Joseph Chan, sócio da AppWorks que atua no Conselho da XREX. "Esta rodada acelerará a capacidade da XREX de combinar sua experiência incomparável em segurança cibernética com as principais tecnologias de conformidade para criar um ecossistema mais seguro e mais limpo para comerciantes com capacidade criptográfica, proprietários de ativos digitais e empreendedores."

SOBRE A XREX

Fundada em agosto de 2018 e sediada em Taipei, a XREX Inc. é uma empresa fintech de criptomoedas com a missão de impulsionar a inclusão financeira, resolvendo a questão da escassez de liquidez em dólares nas economias emergentes. Armada com uma equipe de especialistas líderes mundiais em conformidade, criptomoeda, blockchain, fintech e pagamentos transfronteiriços, a XREX oferece soluções inovadoras para ajudar as PMEs de todo mundo a competir em igualdade. Siga a XREX no Twitter, no Facebook, no Medium e no LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599329/XREX_co_founders.jpg

FONTE XREX Inc.

SOURCE XREX Inc.