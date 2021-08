XREX haalt $ 17 M op om fiat-valutaportefeuille en samenwerkingen uit te breiden

Aangevoerd door CDIB Capital Group (TWSE: 2883), het consortium van mondiale investeerders omvat of beursgenoteerde bedrijven, belangrijke banken, durfkapitaalbedrijven en toonaangevende fintech-investeerders uit de VS, Canada, Duitsland, Estland, Singapore, Japan, Hong Kong en Taiwan. De sterke deelname van beursgenoteerde bedrijven onderstreept XREX's vastbeslotenheid om te voldoen aan de eisen van regelgevers.

Andere investeerders in deze Pre-A ronde omvatten tevens SBI Investment (dochter van SBI Holdings, TYO: 8473), Global Founders Capital, ThreeD Capital (CSE: IDK), E.Sun Venture Capital (TWSE: 2884), Systex Corporation (TWSE: 6214), Metaplanet Holdings, AppWorks, Black Marble, New Economy Ventures en Seraph Group. XREX haalde in 2017 een startfinanciering van $ 7 miljoen binnen. Tot de investeerders in die ronde behoorden AppWorks (lead), Skype's medeoprichter wijlen Toivo Annus, Metaplanet Holdings, Black Marble, CDIB, WI Harper, BitoEx en het Nationale ontwikkelingsfonds van de regering van Taiwan.

"CDIB was een vroege investeerder in XREX," aldus Ryan Kuo, Hoofd van CDIB's Capital Innovation Fund. "Na getuige te zijn geweest van de snelle omzetgroei van het bedrijf en hun toewijding aan naleving, waren we vastbesloten om onze investering te verdubbelen en deze strategische ronde te leiden."

"Onze missie om op mondiaal niveau financiële inclusie te bevorderen door gebruik te maken van blockchain," aldus CEO en medeoprichter van XREX Wayne Huang, een internationaal erkende expert op het gebied van cyberbeveiliging. "Veel van onze teamleden komen uit of hebben gewoond in de markten de wij bedienen. We begrijpen heel goed met welke problemen veel grensoverschrijdende handelaren die geen veilige toegang hebben tot liquiditeit in Amerikaanse dollars te maken hebben."

Door samen te werken met lokale regelgevers en financiële instellingen is XREX erin geslaagd tools als BitCheck en MyXchange te ontwikkelen om winkeliers en het MKB in opkomende markten te helpen valutaverliezen te verminderen, toegang te krijgen tot Amerikaanse dollars en naadloos over te stappen van een informele naar een formele economie.

Voortbouwend op een geslaagde reeks nieuwe functies, bijvoorbeeld het verplichte openbare gebruikersprofiel evenals de risiconiveaudetector-functies, gaat XREX volgend jaar een gebruikersreputatie-index uitrollen om de veiligheid, transparantie en verantwoordelijkheid te vergroten en tegelijkertijd sociaal netwerken te bevorderen.

In de afgelopen acht maanden heeft XREX met succes fraudegroepen gedetecteerd en voorkomen uit Rusland en Nigeria door het platform te gebruiken, wat onderstreept dat XREX een van de veiligste crypto-fiat-valutaplatforms ter wereld is.

"Ondernemers te helpen succesvol te zijn is een prioriteit voor ons," aldus Yoshitaka Kitao, Vertegenwoordigend directeur en voorzitter van SBI Investment. "We denken dat de oplossingen van XREX de deur openen voor winkeliers die over het hoofd zijn gezien om op een gelijk speelveld deel te nemen aan de wereldhandel."

Jerry Horng, President van Black Marble Capital Management die deel uitmaakt van het bestuur van XREX, gaf aan, "We waren een vroege investeerder in XREX en we zijn verheugd om onze steun in deze ronde te kunnen voortzetten. XREX bevindt zich in een unieke positie om de ontwikkelde banksector van Taiwan te verbinden met de bloeiende grensoverschrijdende handel die we momenteel in opkomende markten zien."

In het besef dat naleving van cruciaal belang bij de adoptie van digitale valuta werkt XREX nauw samen met ettelijke toonaangevende nalevings- en antiwitwasbedrijven als CipherTrace, Sum&Substance en TRISA.

"XREX is boven verwachting gegroeid sinds ze in 2018 uit onze AW#17 acceleratorbatch tevoorschijn zijn gekomen. We zijn verheugd om hen opnieuw te steunen," aldus Joseph Chan, een Partner bij AppWorks die deel uitmaakt van het bestuur van XREX. "Na deze ronde is XREX des te meer in staat om hun ongeëvenaarde cyberbeveiligingsexpertise te combineren met toonaangevende nalevingstechnologieën om een veiliger en schoner ecosysteem te creëren voor crypto-ondersteunde winkeliers, eigenaren van digitale activa en ondernemers."

OVER XREX

Opgericht in augustus 2018 en met het hoofdkantoor in Taipei, is XREX Inc. een crypto-fiat fintech-bedrijf met een missie om financiële inclusie te bevorderen door in opkomende economieën het tekort aan liquiditeit van de dollar op te lossen. Uitgerust met een ploeg van toonaangevende experts op het gebied van naleving, cryptovaluta, blockchain, fintech en grensoverschrijdende betalingen, levert XREX innovatieve oplossingen om het grensoverschrijdende MKB te helpen om op een gelijk speelveld te concurreren. Volg XREX op Twitter, Facebook, Medium en LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599303/XREX_co_founders.jpg

