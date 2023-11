XREX Singapore krijgt van de MAS de principiële goedkeuring voor een Major Payment Institution-vergunning.

SINGAPORE, 17 november 2023 /PRNewswire/ -- XREX , een door blockchain ondersteunde financiële instelling gespecialiseerd in buitenlandse betalingen in opkomende markten, heeft vandaag bekendgemaakt dat haar entiteit in Singapore in principe goedkeuring heeft verkregen voor een Major Payments Institution (MPI)-vergunning van de Monetary Authority of Singapore (MAS), de centrale bank en tevens financiële toezichthouder van het land.

XREX Singapore has received MAS Major Payment Institution Licence in-principle approval. XREX team in Singapore, taken in December 2022. (From second left to right): Christopher Chye (CEO, XREX Singapore), Winston Hsiao (Co-founder and CRO, XREX Group), Wayne Huang (Co-founder and CEO, XREX Group) (From second right to right): Jason Lai (Head of Legal, XREX Singapore), Nick Chang (Head of Compliance, XREX Group and XREX Singapore)

De MAS reguleert serviceproviders van digitale betalingstokens (DPTSP's) onder de Payments Services Act 2019, die vereist dat een DPTSP werkt onder een MPI-vergunning die specifiek de levering op het gebied van digitale betalingstokens DPT toestaat.

Sinds de invoering van dit vergunningenbeleid in januari 2020 hebben honderden DPTSP's hun aanvraag ingediend. Volgens een rapport van The Straits Times vorig jaar heeft de MAS meer dan 580 vergunningsaanvragen voor betalingsdiensten ontvangen. Er zijn tot nu toe minder dan 20 DPT-licenties en principiële goedkeuringen verleend en met deze toezegging van de MAS sluit XREX zich aan bij een groep goedgekeurde beurzen, stablecoin-uitgevers en neobanken zoals Coinbase, DBS Vickers, Circle, Paxos, Ripple en Revolut.

"De goedkeuring van de MAS is zwaar bevochten en heeft jaren geduurd voordat deze tot stand kwam, en terecht. Singapore wil verantwoordelijke actoren aantrekken, en de realiteit is dat daarvoor grondig en zorgvuldig te werk moet worden gegaan. Dit is geweldig voor Singapore en geweldig voor onze sector als geheel", aldus Christopher Chye, CEO van XREX Singapore. "XREX kijkt ernaar uit om goedkopere, veiligere en snellere binnenlandse en buitenlandse betalingen te introduceren voor bedrijven in Singapore en opkomende markten."

Met de MPI-vergunning kan XREX Singapore XREX's cryptovriendelijke escrow-betalingstool – BitCheck – uitbreiden om fiat, stablecoins en cryptocurrencies te ondersteunen.

XREX Singapore zal voor de groep dienen als het hoofdkantoor in Pacifisch-Azië. XREX zal zijn partnerschap met grote banken, creditcardinstellingen en betalingsinstellingen in een van 's werelds belangrijkste financiële centra uitbreiden en een naadloze brug vormen tussen blockchain-financiering en traditionele financiering.

"XREX Group is 's werelds enige speler op het gebied van digitale activa waaraan Singaporese en Taiwanese toezichthouders gelijktijdig goedkeuring hebben verleend voor diensten op het gebied van virtuele activa. Dit is een bewijs van onze niet-aflatende toewijding aan de hoogste normen voor naleving van de regelgeving", aldus XREX mede-oprichter en CEO van de groep Wayne Huang .

De principiële goedkeuring van XREX Singapore omvat in totaal zes betalingsdiensten, namelijk:

i) Dienst voor rekeninguitgifte;

ii) Dienst voor binnenlandse geldoverboekingen;

iii) Dienst voor buitenlandse geldoverboekingen;

iv) Acquisitiedienst voor handelaars;

v) Dienst voor de uitgifte van elektronisch geld; en

vi) Dienst voor digitale betalingstokens.

"Singapore beschikt over een vooruitstrevende en robuuste regelgeving die onze gebruikers de duidelijkheid en het vertrouwen biedt dat ze nodig hebben om toegang te krijgen tot digitale activa en om stablecoins te gebruiken", aldus Nick Chang, hoofd compliance van XREX Group en XREX Singapore. Jason Lai, Head of Legal bij XREX Singapore, voegt hieraan toe: "We zijn blij dat we de expertise van ons team kunnen inzetten bij het navigeren door de complexiteit van internationale juridische kaders en algemene wetgeving. De principiële goedkeuring versterkt onze toewijding aan naleving van de regelgeving en aan gebruikersveiligheid."

Over XREX

XREX Singapore is een door MAS gereguleerde financiële instelling die gebruikmaakt van blockchain-technologie om buitenlandse betalingen sneller, goedkoper en veiliger te maken voor bedrijven over de hele wereld. Met de eigen escrow-betalingsfunctie, BitCheck, kunnen bedrijven flexibel schakelen tussen digitale valuta, stablecoins of traditionele valuta, waardoor ze met hun bedrijfsvoering het nieuwe tijdperk van digitaal geld betreden. XREX Singapore is ook gespecialiseerd in het samenwerken met bedrijven uit opkomende markten om hun problemen met toegang tot liquiditeit in de USD op te lossen.

XREX Singapore is een dochteronderneming van de XREX Group en is geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als een Money Service Business (MSB).

