xTool "construye una escuela" para niños durante la temporada de regreso a clases

Un Meta Viaje invertido, Amor y Creatividad en el mundo físico

SHENZHEN, China, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- xTool, una marca de máquinas de grabado láser en funcionamiento, se asocia con Pencils of Promise para la temporada de regreso a clases. Pencils of Promise (PoP) crea entornos de escuelas primarias públicas seguros y saludables, con maestros bien capacitados y apoyados, donde los estudiantes pueden prosperar. En esta campaña, xTool donará 1 dólar cuando cada usuario de xTool comparta su contenido de regreso a la escuela en las redes sociales, como Facebook (https://www.facebook.com/xToolOfficial ), mientras que se donarán 10 dólares cuando cada máquina se venda del 15 al 31 de agosto en www.xtool.com . Se estima que xTool donará al menos 10.000 dólares a Pencils of Promise.

¿Por qué una marca de máquinas de grabado láser presta atención al bienestar público y la educación?

xTool notó que se desarrollan muchas herramientas para estimular la creatividad de las personas en el mundo digital. Por ejemplo, a Facebook se le ocurrió el concepto de "Meta". El desarrollo de herramientas utilizadas en el mundo físico, sin embargo, va a la zaga. Por este motivo Makeblock, la empresa matriz de xTool, lanzó xTool y lleva a cabo un Meta viaje inverso.

xTool también desea contribuir a la educación, aunque se centra más en la industria del láser, mientras que la gama de productos de juguetes Stem se dedica a la industria de la educación.

Meet xTool ——La nueva estrella dentro del grabado y corte láser

Los datos de Google Trends en el último año en todo el mundo muestran que el interés de búsqueda de xTool ha ido en aumento y ha superado al líder de la industria en algunos períodos.

xTool D1 recibió muchos elogios cuando apareció en el mercado.

Más tarde, xTool D1 Pro, la versión mejorada de D1, lanzada en julio de 2022, también atrajo mucha atención. Se lograron más de 400 unidades durante el lanzamiento en directo.

xTool M1 recibió el German Red Dot. Su exquisita apariencia lo convierte en la opción prioritaria para uso doméstico.

xTool se dedica a enriquecer los materiales de corte y grabado para garantizar más escenarios de uso. Por lo tanto, construye una ecología, selecciona varios tipos de materiales de grabado y corte de alta calidad y los clasifica en función de diferentes usos.

xTool ha aterrizado recientemente en sitios de Europa ( eu.xtool.com ) y el sitio de Japón ( https://www.amazon.co.jp/dp/B0B3R1SD38?ref=myi_title_dp) con el objetivo de ayudar a los usuarios en diferentes regiones a crear un mejor servicio.

xTool ya está buscando una cooperación superior con diferentes áreas.

