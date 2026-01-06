xTool definiert das nächste Kapitel der kreativen Fertigung auf der CES 2026

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- xTool, eine globale Premium-Marke für Verbrauchertechnologie, wird auf der CES 2026 ihr nächstes Kapitel vorstellen: Eine Verlagerung von eigenständigen Tools hin zu einer KI-gesteuerten kreativen Fertigungsplattform, die intelligente Software, professionelle Hardware und die reale Produktion miteinander verbindet.

xTool P3: CES Innovation Awards® 2026 (Enterprise Tech)

Im Mittelpunkt der CES-Präsenz von xTool steht das Flaggschiff xTool P3, das kürzlich mit dem CES(®) 2026 Innovation Award in der Kategorie „Enterprise Technology" ausgezeichnet wurde und damit die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der intelligenten Desktop-Fertigung würdigt. Das CES Innovation Awards-Programm wird von der Consumer Technology Association (CTA), dem Veranstalter der CES(®), organisiert.

Preisgekrönte Hardware als Grundlage

Das xTool P3 wurde für Unternehmen, Studios und Bildungseinrichtungen entwickelt und ist das bislang fortschrittlichste Lasersystem von xTool. Auf Basis eines 80-W-CO₂-Lasermotors bietet das P3 Produktionsleistung in einem Desktop-Formfaktor mit einem erweiterten Arbeitsbereich von 36″× 18″ und einem Hochgeschwindigkeits-Bewegungssystem, das für einen schnelleren Durchsatz und konsistente Ergebnisse ausgelegt ist.

Das P3 integriert das Automated Creation System (ACS™) von xTool und kombiniert zwei Kameras für eine Live-Vorschau des gesamten Arbeitsbereichs und die Aufzeichnung des Prozesses, einen LiDAR-basierten Autofokus und eine AutoLift Z-Plattform, um die Einrichtungszeit und manuelle Eingriffe zu reduzieren. Erweiterte Softwarefunktionen wie Passthrough-Stitching, Auto-Nesting und Batch-Filling unterstützen die effiziente Produktion mehrerer Teile, während ein vollständig geschlossenes Design der Klasse 1 mit aktiver Brandmeldung und -bekämpfung längere Laufzeiten mit geringerem Überwachungsaufwand ermöglicht.

Wir stellen vor: AImake: Von KI-Kreativität zu physischer Ausgabe

Auf der CES 2026 wird xTool AImake vorstellen, den weltweit ersten KI-Crafting-Agenten, der als intelligenter kreativer Partner für Laser- und Crafting-Anwender konzipiert ist. AImake vereint Echtzeit-Handwerkskompetenz, Fertigungskontext und führende KI-Modelle, um Anwendern zu helfen, von der Idee und Designverfeinerung direkt zur Fertigung überzugehen.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Tools ist AImake für die Fertigung konzipiert. Es ist vollständig in xTool Studio integriert und ermöglicht eine durchgängige Erstellung – von der Generierung und Bearbeitung von Designs bis zum Senden produktionsfertiger Dateien direkt an xTool-Maschinen. Durch dialogorientierte Interaktion, handwerksspezifische Stile und hardwareorientierte Arbeitsabläufe verkörpert AImake die Vision von xTool einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, die digitale Kreativität in greifbare Ergebnisse umsetzt.

Vorschau auf den ersten UV-Drucker von xTool

xTool wird auf der CES 2026 auch seinen ersten UV-Drucker vorstellen, der eine Erweiterung seiner Produktlinie für den Materialdruck darstellt und eine echte „Print on Anything"-Desktop-Lösung bietet. Der neue UV-Drucker wurde für Kreative und kleine Studios entwickelt und liefert lebendige, langlebige Vollfarbausdrucke auf einer Vielzahl von Materialien und Objekten – von Handyhüllen und Acryldekorationen bis hin zu Lederwaren, Metallgeschenken, Tassen und anderen zylindrischen Gegenständen. Als innovationsgetriebene Marke definiert xTool die Möglichkeiten einer Desktop-UV-Lösung neu und geht weit über den Standard-UV-Drucker hinaus, mit erweiterten Funktionen, die Kreative überraschen werden. Das Produkt spiegelt die Antwort von xTool auf eine seit langem bestehende Lücke im Markt wider: Während bestehende UV-Drucker oft hinter den Erwartungen der Kreativen zurückbleiben, will xTool den Desktop-UV-Druck neu denken, indem es ein System entwickelt, das den realen kreativen und kommerziellen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig bestehende Grenzen überschreitet.

Das System wurde für höhere Druckgeschwindigkeiten und Produktivität entwickelt und unterstützt eine größere Bandbreite an Druckszenarien als typische UV-Drucker für Verbraucher, darunter auch höhere Objekte und zylindrische Formen, wodurch Kreative mehr Flexibilität in realen Anwendungen erhalten. Der Drucker basiert auf einem intelligenten, zyklusbasierten Workflow und wurde entwickelt, um die Bedienung und Wartung zu vereinfachen und gleichzeitig konsistente, kommerzielle Ergebnisse in einem kompakten, designorientierten Desktop-Formfaktor zu erzielen.

Um sicherzustellen, dass das Produkt den tatsächlichen Bedürfnissen der Kreativen entspricht, führt xTool den UV-Drucker im Rahmen eines Co-Creation-Ansatzes ein. Mit einer geplanten Markteinführung im zweiten Quartal 2026 wird xTool vor der Veröffentlichung ein Co-Creation-Programm starten und Kreative einladen, sich aktiv an der Weiterentwicklung von Funktionen, Workflows und Anwendungsfällen zu beteiligen.

Informationen zu xTool

xTool ist eine globale Premium-Marke für Verbrauchertechnologie, die die digitale und physische Kreation fördert. Seit 2021 unterstützt xTool einzelne Kreative, KMU-Inhaber und Einzelhandelsmarken in über 80 Ländern mit Desktop-Laserschneidern und -gravierern, Laserschweißgeräten, Materialdruckern, benutzerfreundlicher Software, Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Durch die Kombination von leistungsstarker Technologie mit intuitivem Design hilft xTool Kreativen, ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen und ihre Vorstellungen in sinnvolle, reale Kreationen umzusetzen – angetrieben von unserer Mission, die Kreativität in der physischen Welt durch Technologie neu zu definieren. Erfahren Sie mehr unter xTool.

Medienkontakt:

xTool Öffentlichkeitsarbeit

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854337/1.jpg