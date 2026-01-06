xTool écrit le prochain chapitre de la fabrication créative au CES 2026

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- xTool, une marque mondiale de haute technologie grand public, dévoilera ses dernières nouveautés au CES 2026 : le passage d'outils autonomes à une plateforme de fabrication créative pilotée par l'IA connectant les logiciels intelligents, le matériel professionnel et la production dans le monde réel.

xTool P3: CES Innovation Awards® 2026 (Enterprise Tech)

Au centre de la présence de xTool au CES se trouve son produit phare, xTool P3, récemment inclus dans le CES(®) 2026 Innovation Awards Honoree dans la catégorie « Enterprise Technology », en reconnaissance du leadership de l'entreprise en matière de fabrication intelligente de bureau. Le programme des CES Innovation Awards est géré par la Consumer Technology Association (CTA), producteur de CES(®).

Du matériel primé en guise de base

Conçu pour les entreprises, les studios et les environnements éducatifs, xTool P3 représente le système laser le plus avancé de xTool à ce jour. Doté d'un moteur laser 80W CO₂, P3 offre des performances de production dans un format de bureau, avec une zone de travail étendue de 36″ × 18″ et un système de mouvement à grande vitesse conçu pour un débit plus rapide et des résultats cohérents.

P3 intègre le système de création automatisée (ACS™) de xTool, combinant deux caméras pour la prévisualisation en direct du lit complet et l'enregistrement du processus, un autofocus basé sur LiDAR et une plateforme AutoLift Z afin de réduire le temps de configuration et les interventions manuelles. Des fonctions logicielles avancées, telles que la piqûre continue, l'emboîtement automatique et le remplissage par lots, permettent une production multi-pièces efficace, tandis qu'une conception entièrement fermée de classe 1 avec détection et suppression actives des incendies permet des cycles plus longs et moins surveillés.

Présentation d'AImake : de la créativité de l'IA à la production physique

Au CES 2026, xTool présentera AImake, le premier agent d'artisanat AI au monde, conçu pour être le partenaire créatif intelligent aux utilisateurs de laser et d'artisanat. AImake réunit l'expertise artisanale en temps réel, le contexte de fabrication et les principaux modèles d'IA afin d'aider les utilisateurs à concrétiser les conceptions et les idées directement dans la fabrication.

Contrairement aux outils d'IA à usage général, AImake est conçu pour la création. Entièrement intégré à xTool Studio, la solution permet une création de bout en bout, depuis la création et l'édition de dessins jusqu'à l'envoi de fichiers prêts à la production directement aux machines xTool. Grâce à une interaction conversationnelle, à des styles spécifiques et à des flux de travail adaptés au matériel, AImake incarne la vision de xTool en matière de cocréation entre l'homme et l'IA, qui transforme la créativité numérique en résultats réels.

Présentation de la première imprimante UV de xTool

xTool présentera également en avant-première au CES 2026 sa première imprimante UV, marquant ainsi l'expansion de sa gamme de produits d'impression de matériaux et introduisant une véritable solution de bureau « Print on Anything ». Conçue pour les créateurs et les petits studios, cette nouvelle imprimante UV produit des couleurs vives et durables pour un éventail important de matériaux et d'objets, allant des étuis de téléphone et des décors en acrylique à la maroquinerie, aux cadeaux en métal, aux mugs et autres objets cylindriques. En tant que marque axée sur l'innovation, xTool redéfinit ce qu'une solution UV de bureau peut faire - allant bien au-delà de l'imprimante UV standard avec des capacités élargies qui surprendront les créateurs. Le produit reflète la réponse de xTool à une lacune de longue date sur le marché : alors que les imprimantes UV existantes ne répondent souvent pas aux attentes des créateurs, xTool vise à repenser l'impression UV de bureau en construisant un système correspondant aux besoins créatifs et commerciaux du monde réel tout en dépassant les limites existantes.

Conçu pour des vitesses d'impression plus rapides et une productivité accrue, le système prend en charge un plus grand nombre de scénarios d'impression que les imprimantes UV grand public habituelles, y compris des objets plus hauts et des formes cylindriques, offrant ainsi aux créateurs une plus grande flexibilité dans les applications du monde réel. Construite avec un flux de travail intelligent basé sur des cycles, l'imprimante est conçue pour simplifier l'utilisation et l'entretien tout en maintenant des résultats cohérents de qualité commerciale dans un format de bureau compact et de conception avancée.

Pour s'assurer que le produit est basé sur les besoins réels des créateurs, xTool introduit l'imprimante UV par le biais d'une approche de co-création. Avec une commercialisation prévue au deuxième trimestre 2026, xTool ouvrira un programme de co-création avant le lancement, invitant les créateurs à participer activement à l'amélioration des fonctionnalités, des flux de travail et des cas d'utilisation.

À propos de xTool

xTool est une marque mondiale de technologie grand public haut de gamme qui permet de transformer le numérique en physique. Depuis 2021, xTool soutient les créateurs individuels, les propriétaires de PME et les marques de vente au détail dans plus de 80 pays avec des découpeurs et graveurs laser de bureau, des soudeurs laser, des imprimantes de matériaux, des logiciels conviviaux, des accessoires et des consommables. En associant une technologie puissante à une conception intuitive, xTool aide les créateurs à exploiter leur potentiel créatif et à transformer leur imagination en créations concrètes et significatives, conformément à notre mission qui consiste à redéfinir la créativité dans le monde physique grâce à la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site xTool.

