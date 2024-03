XXIV. Habano Festival: HABANOS, S.A. SCHLIESST DAS XXIV. HABANO FESTIVAL MIT EINEM TRIBUT AN TRINIDAD ZU SEINEM 55-JÄHRIGEN JUBILÄUM

• An diesem Abend begann die Feier zum „Trinidad-Jahr".

• 17.800.000 € neue Rekordsammlung bei der traditionellen Habano Festival Humidor Auktion

HAVANA, 3. März 2024 /PRNewswire/ -- Das 24. Habano Festival endete mit einem spektakulären Gala-Abend, der im Pabexpo-Kongresszentrum von Havanna stattfand und bei dem rund 1.200 Gäste zu diesem wichtigen Anlass zusammenkamen, der das 55-jährige Bestehen der Marke Trinidad würdigte. Diese Veranstaltung, die den Beginn des „Trinidad-Jahres" markiert, wurde zu einem ganz besonderen Treffpunkt für Liebhaber und Kenner einer der renommiertesten Marken in der Welt des Premium-Tabaks.

Der Abend war dem Erbe und der Exzellenz von Trinidad gewidmet, einer der elegantesten und exklusivsten Marken im Portfolio von Habanos, S.A., und im Laufe des Abends setzte die Marke ihr Erbe mit der Präsentation der wichtigsten neuen Ergänzung des Standardportfolios der Marke in diesem „Trinidad-Jahr" fort: Trinidad Robustos Extra (50 Ringmaß x 155 mm Länge). Es handelt sich um eine Vitola, die das Portfolio der Marke mit dem dicken Ringmaß erweitert und in einem neuen, eleganten Etui in zwei Präsentationen erhältlich sein wird: eine Sonderpackung mit 12 Habanos und eine Geschenkpackung mit 3 Stück, in der jede Habano mit einem dauerhaften Fußring versehen ist, sowie eine zusätzliche Banderole zum 55-jährigen Jubiläum der Gedenkproduktion.

Die Einführung dieser neuen Sorte war nicht die einzige Neuheit, die im Rahmen der Aktionen zum „Jahr der Dreifaltigkeit" angekündigt wurde. Der renommierte Modedesigner Charaf Tajer hat an der Gestaltung der limitierten Serie von Trinidad 55th Anniversary Fundadores Vintage 10 Humidoren mitgewirkt. 1.000 Humidore, die von S.T. Dupont hergestellt werden, von denen die ersten 55 Exemplare der Serie das exklusive Design des bekannten französischen Designers tragen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Verschmelzung von Designkunst und Habano-Tradition und bietet Sammlern und Habano-Liebhabern ein einzigartiges Stück von großem künstlerischen und kulturellen Wert.

Zu diesem besonderen Anlass werden Prominente und Persönlichkeiten wie Mitglieder des diplomatischen Korps sowie die Auftritte von bekannten Künstlern wie Manolito Simonet und Ivan Valiente, die Gruppe Vocal Luna und die Virtuosen José María Vitier, Niurka González, Bárbara Llanes, Laritza Bacallao oder Alisabeth La Santiaguera und Max. Sie alle brachten das Publikum mit traditionellen kubanischen Rhythmen und den modernsten Melodien zum Schwingen, bis hin zum letzten Auftritt der weltberühmten Village People.

Der aufregendste Moment des Abends war die Verleihung der Habano 2023 Awards, mit denen Personen ausgezeichnet werden, die im vergangenen Jahr einen bedeutenden Beitrag zur Habano-Kultur geleistet haben. Darüber hinaus wurden die Namen des Gewinnerpaares des Wettbewerbs Habanos World Challenge bekannt gegeben: Philip Ramos und Aaron Ignacio.

Habano-Preis für Kommunikation: Annie Lorenzo

Habano-Preis in der Produktion: Ana Isel Mederos

Habano Award im Geschäft: Mohammed Mohebi

Den Abschluss dieser 24. Ausgabe des Habano-Festivals bildete die traditionelle Humidor-Auktion. Bei dieser Gelegenheit wurde als erste Überraschung der erste der 128 Cohiba Tributo Year-of-the-Dragon-Humidore versteigert, gefolgt von 7 exklusiven Stücken, die die weltweiten Habanos-Marken repräsentieren, sowie einem speziellen Humidor aus Trinidad zum 55-jährigen Jubiläum. Die gesammelten Gelder gehen an das kubanische öffentliche Gesundheitssystem.

Bei dieser Gelegenheit erzielten die versteigerten Stücke einen Gesamterlös von 17.800.000 €. Der Humidor von Cohiba erzielte den höchsten Betrag: €4.500.000.

Um Bilder der Veranstaltung in hoher Auflösung herunterzuladen, klicken Sie auf hier.

Corporación Habanos, S.A.

Habanos, S.A. ist weltweit führend in der Vermarktung von Premium-Zigarren sowohl in Kuba als auch im Rest der Welt. Zu diesem Zweck verfügt sie über ein exklusives Vertriebsnetz, das auf allen fünf Kontinenten und in mehr als 130 Gebieten präsent ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.habanos.com

Habanos, S.A. vertreibt 27 Premium-Marken „Vollständig von Hand gemacht", die durch die geschützten Herkunftsbezeichnungen (P.A.O.) von Habanos geschützt sind, unter denen Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann und Trinidad hervorstechen. Habanos sind seit mehr als 500 Jahren „Vollständig von Hand gemacht" und haben sich seither weltweit zu einer Referenz entwickelt.

*(P.A.O.) Protected Appellations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

