XXIVe Festival du Habano : HABANOS, S.A. CLÔTURE LE XXIVe FESTIVAL DU HABANO AVEC UN HOMMAGE À TRINIDAD POUR SON 55ème ANNIVERSAIRE

• Cette soirée a marqué le début des célébrations de la « Trinidad Year »

• Lors de l'événement, la marque a dévoilé sa grande nouveauté : Trinidad Robustos Extra

• 17 800 000 € ont été obtenus lors de la traditionnelle vente aux enchères de caves à cigares du Festival du Habano, établissant un nouveau record

LA HAVANE, 3 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 24e Festival du Habano s'est conclu par une spectaculaire soirée de gala qui s'est tenue au centre de congrès Pabexpo de La Havane ; environ 1 200 invités étaient présents à cette occasion pour célébrer le 55e anniversaire de la marque Trinidad. Cet événement, qui marque le début de la « Trinidad Year », est devenu un point de rencontre très spécial pour les amateurs et les aficionados de l'une des marques les plus prestigieuses du monde du tabac haut de gamme.

La soirée était consacrée à la célébration de l'héritage et de l'excellence de Trinidad, l'une des marques les plus élégantes et les plus exclusives du portefeuille de Habanos, S.A. Au cours de la soirée, la marque a continué à étendre son héritage en présentant la dernière addition importante à son portefeuille à l'occasion de cette « Trinidad Year » : Trinidad Robustos Extra (calibre 50, 155 mm de longueur). Il s'agit d'une vitole qui vient enrichir la gamme des cigares à gros calibre de la marque, et qui sera disponible dans un nouvel étui élégant en deux versions : un paquet spécial de 12 Habanos et un coffret cadeau de trois unités, dans lequel chaque Habano sera habillé d'une bague permanente et d'une bande supplémentaire pour célébrer le 55e anniversaire de la production.

L'arrivée de cette nouvelle vitole n'a pas été la seule nouveauté annoncée dans le cadre des actions prévues pour commémorer la « Trinidad Year ». Le prestigieux créateur de mode Charaf Tajer a participé à la conception de la série limitée de caves à cigare Fundadores Vintage 10 du 55e anniversaire de Trinidad. 1 000 caves ont été fabriqués par S.T. Dupont, et les 55 premières portent le design exclusif du célèbre designer français. Cette collaboration souligne la fusion entre l'art du design et la tradition du Habano, en offrant aux collectionneurs et aux amateurs de Habano une pièce unique d'une grande valeur artistique et culturelle.

Cette occasion si spéciale a réuni des célébrités et des personnalités dont des membres du corps diplomatique, et a vu des prestations d'artistes renommés tels que Manolito Simonet et Ivan Valiente, le groupe Vocal Luna et les virtuoses José María Vitier, Niurka González, Bárbara Llanes, Laritza Bacallao ou Alisabeth La Santiaguera et Max, qui ont fait vibrer le public avec les rythmes traditionnels cubains et des sons plus contemporains, jusqu'au spectacle final offert par les Village People, connus dans le monde entier.

Le moment le plus excitant de la soirée a été la remise des prix Habano 2023, qui récompensent les personnes ayant apporté une contribution significative à la culture du Habano au cours de l'année passée. En outre, le nom des deux gagnants du concours Habanos World Challenge, M. Philip Ramos et M. Aaron Ignacio, a été annoncé.

Prix Habano de la communication : Annie Lorenzo

Prix Habano de la production : Ana Isel Mederos

Prix Habano des affaires : Mohammed Mohebi

La touche finale de cette 24ème édition du Festival du Habano a été la traditionnelle vente aux enchères de caves à cigares. À cette occasion et en guise de surprise initiale, la première des 128 caves Cohiba Tributo Year of the Dragon a été vendue aux enchères, suivie de sept pièces exclusives représentant les marques mondiales de Habanos ainsi que d'une cave spéciale de Trinidad pour son 55e anniversaire. Les fonds récoltés iront au système de santé publique cubain.

Les pièces vendues au cours de ces enchères ont permis de rapporter un total de 17 800 000 €. La cave Cohiba a obtenu le montant le plus élevé : 4 500 000 €.

Corporación Habanos, S.A.

Corporación Habanos, S.A. est un leader mondial de la commercialisation de cigares Premium, tant à Cuba que dans le reste du monde. La société dispose à cet effet d'un réseau de distribution exclusif présent sur les cinq continents et dans plus de 130 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.habanos.com

Habanos, S.A. commercialise 27 marques Premium entièrement fabriquées à la main et protégées par l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) de Habanos, dont Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann et Trinidad, entre autres. Les Habanos sont fabriqués entièrement à la main depuis plus de 500 ans et sont devenus depuis une référence dans le monde entier.

*(A.O.P.) Appellation d'Origine Protégée

