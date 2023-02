Xynteo anuncia investimento majoritário da Leon Capital

LONDRES e OSLO, Noruega, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Xynteo, uma empresa de consultoria estratégica dedicada exclusivamente a fornecer serviços de sustentabilidade e transição energética para algumas das maiores empresas do mundo, anunciou um investimento majoritário de fundos assessorados pela Leon Capital LLP (Leon Capital). A família do fundador Osvald Bjelland continua sendo acionista minoritária. O acordo inclui a criação de um modelo de parceria de funcionários, em que os funcionários seniores se tornam proprietários do negócio.

Xynteo Logo

Nas últimas duas décadas, a Xynteo ajudou algumas das principais empresas do mundo e seus líderes a alcançar um crescimento positivo e inclusivo para o planeta, enfrentando desafios sistêmicos complexos e incubando cadeias de suprimentos verdes. Eles fornecem uma variedade de alta qualidade mundial em estratégia, inovação, liderança, cultura e colaboração de sistemas, incluindo modelos de coalizão baseados em cadeia de valor e intersetoriais. A empresa opera globalmente, com escritórios no Reino Unido, Noruega e Índia, e atende a muitos dos principais negócios do mundo, como ABB, BP, Hindalco, HUL, JLL, Mastercard, SAP, Shell, Tata, Unilever, Verizon e Visa.

"Esta parceria traz ímpeto e ambição renovados para a Xynteo. Estamos incrivelmente entusiasmados em trabalhar com a equipe da Leon Capital, que traz capacidades e recursos operacionais profundos, e uma extensa rede de relacionamentos na indústria," disse Jonah Grunsell, Sócio-gerente da Xynteo.

"Chegou a hora de crescer a partir do que temos e melhorar tudo o que fazemos - investir em nossos relacionamentos de longo prazo com clientes, nossa equipe, tecnologias, serviços e avançar para uma nova parceria fantástica. Em resumo, celebro a parceria com a Leon Capital e o compromisso da liderança de, a partir de agora, levar adiante nossa missão a serviço das pessoas e do planeta o mais longe que pudermos." observou o fundador Osvald Bjelland.

Christos Lavidas, Co-fundador e Sócio-gerente da Leon Capital, disse"Estamos orgulhosos de investir na Xynteo e em sua missão de ajudar as principais empresas do mundo a obter êxito através de um crescimento positivo para o planeta e inclusivo para as pessoas: fazer o bem fazendo o bem. Nossa estratégia na Leon Capital gira em torno de parcerias com empresas de serviços excepcionais, onde vemos um plano claro de propriedade ativa para criar um impacto sustentável para todas as partes interessadas. Isso é exatamente o que encontramos na Xynteo".

"Ficamos impressionados com os negócios excepcionais e os relacionamentos de longa data com os clientes construídos pela equipe e estamos entusiasmados sobre parceria com a família Bjelland e com a gestão. Somos gratos por sua confiança, e isso só confirma a Leon Capital como parceira preferencial de empresas de propriedade familiar e lideradas por fundadores", disse Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, Co-fundador e Sócio-gerente da Leon Capital.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Xynteo e seus excepcionais membros da equipe, para escalar suas coalizões para novas geografias e cadeias de valor, para aumentar a própria equipe da Xynteo e garantir que os clientes vejam o melhor de todos os recursos da Xynteo, sempre", comentou Michael Youtsos, Sócio da Leon Capital

Os sócios da Xynteo também expressaram sua empolgação com a transação. Peter Voser, Presidente da ABB e ex-CEO da Shell, disse: "Como presidente da Europe Delivers coalition, estou entusiasmado em trabalhar com todas as partes interessadas da Xynteo para ampliar nosso impacto na Europa, através de bom crescimento".

Sanjiv Mehta, CEO e Diretor Administrativo da Hindustan Unilever, disse"Alguns anos atrás, algumas multinacionais e grupos locais se uniram para resolver alguns problemas desafiadores enfrentados pelo país em relação às pessoas e ao planeta. Como presidente da Coalizão de Vikaasa, apoio plenamente os parceiros da Xynteo que entram como acionistas e estou animado para trabalhar nos grandes desafios que a Índia enfrenta".

Henrik Madsen, ex-CEO da DNV, permanecerá como presidente da Xynteo, e Thorhild Widvey, ex-Ministro do Petróleo e Energia, e Ministro da Cultura da Noruega, permanecerá no conselho de administração.

A transação é apoiada pelos sócios da Leon Capital, Yana Investment Partners e vários escritórios familiares proeminentes, entre outros.

Sobre a Xynteo

A Xynteo é uma empresa de consultoria estratégica orientada por propósitos que ajuda organizações globais e seus líderes a encontrar novas maneiras de crescer, à medida que enfrentam os desafios sociais e ambientais que são muito grandes, caros e complexos para serem resolvidos sozinhos. Acreditamos que os negócios são uma força para o bem quando os líderes pensam a longo prazo, trabalham a favor e não contra a natureza, e usam sua influência e recursos para muitos, e não para poucos. Para nós, isso é um bom crescimento.

Para mais informações, acesse www.xynteo.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xynt-o/

Contato: [email protected]

Sobre a Leon Capital

A Leon Capital LLP é uma empresa de capital privado, com sede em Londres, que investe em empresas líderes europeias de serviços habilitados para tecnologia no mercado intermediário. Fazemos parceria com equipes ambiciosas para permitir mudanças transformacionais e construir campeões regionais ou internacionais. Temos uma visão de longo prazo, uma mentalidade de parceria familiar e um modelo de gestão ativa para gerar impacto sustentável para todas as partes interessadas. A equipe da Leon Capital concluiu, ou esteve envolvida com sucesso, em mais de 45 transações, representando € 6 bilhões em patrimônio investido e experiência operacional direta em 20 empresas do portfólio.

Para mais informações, acesse www.leon-capital.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/leon-capital/

Entre em contato com [email protected]

