Xynteo gibt Mehrheitsinvestition von Leon Capital bekannt

LONDON und OSLO, Norwegen, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Xynteo, ein strategisches Beratungsunternehmen, das sich ausschließlich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energiewende für einige der weltweit größten Unternehmen spezialisiert hat, hat eine Mehrheitsinvestition durch von Leon Capital LLP (Leon Capital) beratene Fonds bekannt gegeben. Die Familie des Gründers Osvald Bjelland bleibt Minderheitsaktionär. Die Vereinbarung sieht die Schaffung eines Mitarbeiterpartnerschaftsmodells vor, bei dem leitende Mitarbeiter zu Eigentümern des Unternehmens werden.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Xynteo einige der weltweit führenden Unternehmen und ihre Führungskräfte dabei unterstützt, ein positives und integratives Wachstum zu erzielen, komplexe systemische Herausforderungen zu bewältigen und grüne Lieferketten zu entwickeln. Xynteo bietet eine Reihe professioneller Dienstleistungen von Weltrang in den Bereichen Strategie und Innovation, Führung und Kultur sowie systematischer Zusammenarbeit, einschließlich sektorübergreifender und wertkettenbasierter Koalitionsmodelle. Das Unternehmen ist weltweit tätig, mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Norwegen und Indien, und bedient viele weltweit führende Unternehmen wie ABB, BP, Hindalco, HUL, JLL, Mastercard, SAP, Shell, Tata, Unilever, Verizon und Visa.

„Diese Partnerschaft bringt Xynteo neuen Schwung und neue Ambitionen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Leon Capital, das umfassende operative Fähigkeiten und Ressourcen sowie ein umfangreiches Netzwerk von Branchenbeziehungen mitbringt", so Jonah Grunsell, geschäftsführender Gesellschafter von Xynteo.

„Es ist an der Zeit, auf dem, was wir haben, aufzubauen und alles, was wir tun, zu verbessern – konkret: in unsere langfristigen Kundenbeziehungen, unser Team, unsere Technologien und Dienstleistungen zu investieren und in eine fantastische neue Partnerschaft überzugehen. Kurz gesagt, ich begrüße die Partnerschaft mit Leon Capital und das Engagement der Führung, unsere Mission im Dienste der Menschen und des Planeten so weit wie möglich voranzutreiben", sagte der Gründer Osvald Bjelland.

Christos Lavidas, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Leon Capital, sagte: „Wir sind stolz darauf, in Xynteo und seine Mission zu investieren, weltweit führenden Unternehmen zu einem Wachstum zu verhelfen, das den Planeten und die Menschen einbezieht: finanziellen Erfolg durch sozial verantwortliches Handeln zu erzielen. Unsere Strategie bei Leon Capital zielt darauf ab, Partnerschaften mit außergewöhnlichen Dienstleistungsunternehmen einzugehen, bei denen wir einen klaren Plan zur aktiven Beteiligung sehen, um nachhaltige Auswirkungen für alle Beteiligten zu schaffen. Genau das haben wir bei Xynteo gefunden."

„Wir sind beeindruckt von dem außergewöhnlichen Geschäft und den langjährigen Kundenbeziehungen, die das Team aufgebaut hat, und freuen uns über die Partnerschaft mit der Familie Bjelland und dem Management. Wir sind dankbar für ihr Vertrauen, und dieses bestätigt nur, dass Leon Capital der richtige Partner für familien- und gründergeführte Unternehmen ist", sagte Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Leon Capital.

„Wir freuen uns darauf, mit Xynteo und seinen außergewöhnlichen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, um ihre Koalitionen auf neue Regionen und Wertschöpfungsketten auszudehnen, das Xynteo-Team selbst zu vergrößern und sicherzustellen, dass die Kunden jederzeit das Beste aus den Fähigkeiten von Xynteo herausholen können", kommentierte Michael Youtsos, ein Gesellschafter von Leon Capital.

Auch die Partner von Xynteo äußerten sich sehr erfreut über die Transaktion. Peter Voser, Vorsitzender von ABB und ehemaliger CEO von Shell, sagte: „Als Vorsitzender der Koalition Europe Delivers freue ich mich darauf, mit allen Akteuren von Xynteo zusammenzuarbeiten, um unsere Wirkung auf Europa durch gutes Wachstum zu steigern."

Sanjiv Mehta, CEO und Hauptgeschäftsführer von Hindustan Unilever, sagte: „Vor ein paar Jahren haben sich einige multinationale Unternehmen und lokale Gruppen zusammengetan, um einige hartnäckige Probleme zu lösen, mit denen unser Land im Hinblick auf die Menschen und den Planeten konfrontiert ist. Als Vorsitzender der Koalition Vikaasa unterstütze ich das Hinzukommen von Xynteo als Partner und Anteilseigner in jeder Hinsicht und freue mich darauf, mit Xynteo an den großen Herausforderungen zu arbeiten, vor denen Indien steht."

Henrik Madsen, ehemaliger CEO von DNV, wird Vorsitzender von Xynteo bleiben, und Thorhild Widvey, ehemalige Ministerin für Erdöl und Energie sowie Ministerin für Kultur in Norwegen, wird im Vorstand verbleiben.

Die Transaktion wird unter anderem von den Partnern von Leon Capital, Yana Investment Partners und mehreren prominenten Family-Offices unterstützt.

Informationen zu Xynteo

Xynteo ist ein zweckorientiertes strategisches Beratungsunternehmen, das globalen Organisationen und ihren Führungskräften hilft, neue Wege zu finden, um sich weiterzuentwickeln, während sie die gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen angehen, die zu groß, zu teuer und zu komplex sind, um sie allein zu lösen. Wir glauben, dass die Wirtschaft die Kraft hat, Gutes zu bewirken, wenn Führungskräfte langfristig denken, mit der Natur und nicht gegen sie arbeiten und ihren Einfluss und ihre Ressourcen für viele und nicht nur für wenige einsetzen. So definieren wir ein gutes Wachstum.

Weitere Informationen finden Sie auf www.xynteo.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/xynt-o/

Kontakt: [email protected]

Informationen zu Leon Capital

Leon Capital LLP ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in London, das in führende mittelständische europäische Unternehmen im Bereich technologiegestützter Dienstleistungen investiert. Wir arbeiten mit ehrgeizigen Teams zusammen, um einen Wandel zu ermöglichen und regionale oder internationale Champions aufzubauen. Wir haben eine langfristige Perspektive, eine familiäre Partnerschaftsmentalität und ein aktives Managementmodell, um eine nachhaltige Wirkung für alle Beteiligten zu erzielen. Das Team von Leon Capital hat bereits mehr als 45 Transaktionen mit einem investierten Eigenkapital von 6 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen oder war daran beteiligt und verfügt über eine unmittelbare operative Erfahrung in 20 Portfoliounternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.leon-capital.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/leon-capital/

Kontakt: [email protected]

