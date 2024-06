XYZ brille à l'exposition Smarter E Europe

MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- XYZ Storage Technology Corp, Ltd, (" XYZ ") un pionnier dans le paysage chinois des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en tant qu'intégrateur de système, fabricant et innovateur technologique, est prêt à jeter un éclairage radieux sur l'exposition Smarter E Europe du 19 au 22 juin 2024, au stand A2.210 à Munich, en Allemagne.

Grâce à son engagement visionnaire en faveur de l'intégration des technologies de pointe en matière de stockage de l'énergie, XYZ mène l'industrie vers un avenir énergétique durable et renouvelable. L'usine intelligente de pointe de l'entreprise, qui s'étend sur une superficie impressionnante de 30 000 mètres carrés, est un phare de l'innovation avec une capacité de production annuelle remarquable de 6 GWh.

L'exposition de cette année présentera les dernières offres de XYZ en matière de stockage d'énergie à l'échelle des services publics, qui vont de 3,86 à 5 MWh, ainsi que des solutions à l'échelle C&I et des solutions domestiques. En outre, ils présenteront AIOPS2000, leur plate-forme de gestion intégrée des systèmes de stockage d'énergie, qui incarne leur volonté de repousser les limites de la technologie du stockage d'énergie.

Depuis sa création en juillet 2021, XYZ s'est imposée comme une puissance dans le domaine des BESS, en menant à bien plus de 60 projets dans le monde et en déployant plus de 7 GWh. Ce parcours extraordinaire a valu à XYZ une reconnaissance estimée, lui permettant de se classer parmi les 3 premiers en Chine et les 6 premiers au niveau international dans le classement du marché de 2023.

