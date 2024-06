XYZ glänzt auf der Ausstellung Smarter E Europe

MÜNCHEN, 21. Juni 2024 /PRNewswire/ -- XYZ Storage Technology Corp. (XYZ"), ein Pionier in der chinesischen Batteriespeichersystem-Landschaft (BESS) als Systemintegrator, Hersteller und technologischer Innovator, ist bereit, auf der Smarter E Europe Exhibition vom 19. bis 22. Juni 2024 an Stand A2.210 in München, Deutschland, ein strahlendes Licht auf sich zu werfen.

XYZ at the Smarter E Europe Exhibition 2024 A machine at work at the XYZ Smart Factory

Mit einem visionären Engagement für die Integration modernster Energiespeichertechnologien ist XYZ führend in der Branche auf dem Weg in eine nachhaltige und erneuerbare Energiezukunft. Die hochmoderne, intelligente Fabrik des Unternehmens erstreckt sich über eine beeindruckende Fläche von 30.000 Quadratmetern und ist ein Leuchtturm der Innovation mit einer beachtlichen jährlichen Produktionskapazität von 6 GWh.

Auf der diesjährigen Messe werden die neuesten Angebote von XYZ zur Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab vorgestellt, die von 3,86 bis 5 MWh reichen, sowie Lösungen für den C&I-Bereich und für Haushalte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen AIOPS2000 vor, seine integrierte ESS-Managementplattform, die das Engagement des Unternehmens verkörpert, die Grenzen der Energiespeichertechnologie zu erweitern.

Seit seiner Gründung im Juli 2021 hat sich XYZ zu einem führenden Unternehmen im Bereich BESS entwickelt, das weltweit über 60 Projekte abgeschlossen und mehr als 7 GWh eingesetzt hat. Diese außergewöhnliche Reise hat XYZ eine hohe Anerkennung eingebracht, indem es in der Marktrangliste 2023 in China unter den TOP 3 und international unter den TOP 6 platziert wurde.

