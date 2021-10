Ya comenzó la cuenta regresiva para la temporada navideña: Haz regalos por una buena causa comprando en la tienda de regalos de St. Jude o en tiendas participantes de la campaña Thanks and Giving de St. Jude

MEMPHIS, Tennessee, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este año, los consumidores podrán hacer regalos navideños que apoyan una buena causa comprando productos de la guía de regalos de St. Jude Children's Research Hospital® ya sea en línea o en una tienda. Los productos están disponibles en la tienda de regalos de St. Jude y en varias tiendas minoristas populares con importantes marcas que celebran la temporada de la campaña Thanks and Giving® de St. Jude.

Entre los artículos de este año se ofrece una exclusiva línea de productos relacionados con Inspiration4, la primera misión espacial del mundo integrada por una tripulación totalmente civil que orbitó la Tierra a beneficio de St. Jude Children's Research Hospital. También se ofrecerán artículos tales como bolas de nieve navideñas de edición limitada de HomeGoods y Homesense, espátulas, tazas, toallas de cocina y cortadores de galletas de Williams Sonoma, ositos y perritos de peluche de KAY® Jewelers y Jared the Galleria of Jewelry, telas de JOANN con diseños inspirados en dibujos de pacientes de St. Jude, etiquetas de equipaje y portacosméticos de TUMI, camisetas de Academy Sports, velas de Pottery Barn, adornos y sillas de Pottery Barn kids, bolsas y adornos de Mark & Graham, adornos de Rejuvenation y bouquets de flores de FTD.

Otros minoristas que apoyan la campaña Thanks and Giving de St. Jude incluyen al nuevo socio Leslie's Pool Supplies y a los socios de siempre, Best Buy, Domino's, Chili's, HomeGoods y AutoZone, entre otros.

El sincero compromiso de estos socios minoristas ayuda a St. Jude Children's Research Hospital a seguir progresando continuamente en su ambicioso objetivo de lograr avances en la investigación y el tratamiento del cáncer pediátrico y otras enfermedades catastróficas alrededor del mundo, y a hacer realidad la visión de su fundador, Danny Thomas, de lograr un mundo en el que ningún niño muera en el despertar de la vida.

Visita stjude.org/thanksandgiving para obtener una lista completa de los socios participantes y encuentra a continuación los enlaces para comenzar con tus compras navideñas.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. St. Jude es el único Centro Integral de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más en todo el mundo. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque creemos que la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Visite St. Jude Inspire para descubrir conmovedoras historias de St. Jude llenas de esperanza, fortaleza, amor y generosidad. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter, Instagram y TikTok, y suscribiéndose a su canal de YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613525/St_Jude_Childrens_Research_Hospital_Logo.jpg

FUENTE ALSAC/St. Jude Children's Research Hospital

Related Links

http://www.stjude.org



SOURCE ALSAC/St. Jude Children's Research Hospital