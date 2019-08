Ya está abierta la beca para investigación del INC

El INC también realiza la campaña de difusión "Nutfruit Power" que apunta a promocionar la idea de comer frutos secos y frutas deshidratadas en el desayuno o como tentempié de la mañana para tener más energía para enfrentar los desafíos del día que tenemos por delante.

Ganadores de las becas 2019

En la convocatoria anterior, se eligieron cuatro proyectos para financiación por un total de €350.000. El INC otorgó fondos a un estudio clínico sobre la relación entre el consumo de frutos secos y la salud del cerebro, y también un estudio epidemiológico sobre los frutos secos y la función cognitiva. Además, se financiaron dos proyectos adicionales de divulgación.

Ganadores de la beca de investigación:

Proyecto: "Effects of long-term mixed nut consumption on brain health in elderly: focus on underlying mechanisms" (Efectos del consumo de frutos secos mixtos sobre la salud del cerebro en personas mayores: foco en mecanismos subyacentes) . Investigador principal: Prof. Ronald Mensink , Maastricht University , Países Bajos.

. Investigador principal: Prof. , , Países Bajos. Proyecto: "Associations between nut intake, cognitive function and non-alcoholic fatty liver disease in older adults" (Asociaciones entre la ingesta de frutos secos, la función cognitiva y la esteatosis hepática en adultos mayores). Investigador Principal: Dr. Sze-Yen Tan , Deakin University , Australia .

Ganadores de la beca de divulgación:

Nucis Italia. Proyecto: "Nuts and nutrition system" (Los frutos secos y el sistema de nutrición) .

. Fundación Toronto 3D Knowledge Synthesis and Clinical Trials. Proyecto: "37th International Symposium on Diabetes and Nutrition: Dried Fruits & Diabetes Symposium and Presentation" (37o Simposio Internacional sobre Diabetes y Nutrición: Simposio y Presentación de Frutas Deshidratadas y Diabetes).

Para fin de año, el INC habrá provisto más de 3,5 millones de euros para financiar proyectos de investigación y divulgación en los últimos siete años.

Acerca del International Nut and Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional paraguas para el sector de frutos secos y frutas deshidratadas. Sus miembros incluyen a más de 800 compañías del sector de frutos secos y frutas deshidratadas en más de 80 países. Los socios del INC representan más del 85% del precio en origen del mundo de la comercialización del sector frutos secos y frutas deshidratadas. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en el sector global de frutos secos y frutas deshidratadas. Es una organización internacional líder en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimenticia y estándares y regulaciones internacionales en materia de frutos secos y frutas deshidratadas.

