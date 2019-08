Verba do INC para pesquisa já está lançada

O INC também realiza a campanha de disseminação "Nutfruit Power", que se destina a promover a ideia de consumir nozes e frutas secas no café da manhã ou como lanche matutino, a fim de ganhar energia para enfrentar os desafios do dia à frente.

Recipientes da verba em 2019

Na convocação anterior, quatro projetos foram selecionados para receber financiamentos no valor de € 350.000. O INC destinou financiamento para um estudo clínico sobre a relação entre o consumo de nozes e a saúde do cérebro, bem como para um estudo epidemiológico sobre nozes e a função cognitiva. Dois outros projetos de disseminação também foram financiados.

Recipientes da verba de pesquisa:

Projeto: "Efeitos do consumo a longo prazo de nozes mistas sobre a saúde do cérebro de idosos: foco nos mecanismos básicos" . Principal pesquisador: Prof. Ronald Mensink , da Universidade de Maastricht, Holanda.

. Principal pesquisador: Prof. , da Universidade de Maastricht, Holanda. Projeto: "Associações entre o consumo de nozes, função cognitiva e doença hepática gordurosa não alcoólica em idosos". Principal investigador: Dr. Sze-Yen Tan , da Universidade Deakin, Austrália.

Recipientes da verba de disseminação:

Nucis Italia. Projeto: "Nozes e sistema de nutrição" .

. Fundação Toronto 3D Knowledge Synthesis and Clinical Trials. Projeto: "37o Simpósio Internacional sobre Diabetes e Nutrição: Simpósio e Apresentação de Frutas Secas e Diabetes".

Até o final do ano, o INC terá distribuído mais de 3,5 milhões de euros em financiamentos de projetos de pesquisa e disseminação nos últimos sete anos.

Sobre o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas

O INC é a organização guarda-chuva internacional do setor de nozes e frutas secas. O conselho tem mais de 800 empresas de nozes e frutas secas, de mais de 80 países, filiadas. A filiação ao INC representa mais de 85% do valor comercial líquido de mercado no mundo para o comércio de nozes e frutas secas. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável do setor global de nozes e frutas secas. É a principal organização internacional nas áreas de saúde, nutrição, estatísticas, segurança alimentar e padrões e regulamentos internacionais, no que se relaciona a nozes e frutas secas.

Contato com a imprensa: e-mail communications@nutfruit.org; telefone +34 977 331 416.

International Nut and Dried Fruit Council,

Carrer de la Fruita Seca, 4

Poligon Tecnoparc

43204 REUS, Espanha

tel.: +34 977 331 416

fax: +34 977 315 028

inc@nutfruit.org

www.nutfruit.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/952099/INC_Research_Grants.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/841367/INC_Logo.jpg

FONTE INC International Nut and Dried Fruit Council

SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council