Ya está abierto: Centro de cuidados de hospicio para pacientes hospitalizados VITAS® Healthcare en Oak Manor

LARGO, Fla., 16 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los residentes del condado de Pinellas ahora tienen un mejor acceso a cuidados de hospicio compasivos y de alta calidad con la apertura de la unidad de cuidados de hospicio de VITAS Healthcare en Oak Manor, Largo. Como primer centro hospitalario de VITAS en la región, las instalaciones refuerzan la continuidad de la atención a las personas que se enfrentan a una enfermedad terminal, proporcionando asistencia clínica las 24 horas del día en un entorno cómodo y acogedor.

La unidad de cuidados de hospicio de VITAS Healthcare en Oak Manor está diseñada pensando en los pacientes y sus seres queridos y se espera que atienda a más de 400 pacientes y sus familias cada año.

El centro cuenta con 12 habitaciones privadas diseñadas para ofrecer comodidad, dignidad y apoyo a los pacientes y sus familias. Las personas que viven en Oak Manor o en cualquier lugar del condado de Pinellas ahora pueden beneficiarse de un tratamiento experto de los síntomas y de la supervisión clínica sin tener que alejarse de su hogar.

Se espera que el centro, situado en el 3500 de Oak Manor Lane, en Largo, atienda a más de 400 pacientes y sus familias cada año.

«Estamos orgullosos de fortalecer nuestro compromiso con el condado de Pinellas con la apertura de nuestro primer centro de cuidados de hospicio para pacientes hospitalizados en la región», afirmó Kathleen Coronado, vicepresidenta de operaciones de VITAS. «Como proveedor líder en cuidados de hospicio en Estados Unidos, VITAS se dedica a garantizar que los pacientes y sus familias puedan acceder al apoyo que necesitan cuando más lo necesitan. Este centro refleja nuestra convicción de que todos deben tener acceso a una atención de alta calidad y compasiva, y ese compromiso se extiende desde los cuidados de hospicio a domicilio hasta nuestro nuevo centro de atención hospitalaria».

Diseñado para proporcionar atención clínica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y asistencia para casos de alta complejidad, el centro de hospitalización de VITAS ofrece servicios de extubación compasivos, planes de atención dirigidos por médicos, control del dolor y la medicación, apoyo psicosocial, camas bariátricas, habitaciones adaptadas para personas con discapacidad y equipos especializados para mejorar la comodidad y la seguridad. Dos patios con jardines ofrecen tranquilos espacios al aire libre para la reflexión y para pasar el tiempo juntosj.

Los líderes de la atención médica comunitaria, los funcionarios electos locales y los representantes de la Cámara de Comercio de Central Pinellas se unieron a VITAS y Oak Manor para la gran inauguración y la ceremonia de corte de cinta el 11 de marzo.

VITAS comenzó a prestar servicios en el condado de Pinellas en noviembre de 2025 desde su oficina administrativa en St. Petersburg, ofreciendo cuidados de hospicio a domicilio en toda la región. La incorporación del centro hospitalario supone un paso más en la satisfacción de las necesidades de los pacientes cuando los síntomas no pueden controlarse en casa y en la oferta de apoyo a las familias a través de cuidados de relevo.

La elegibilidad para recibir cuidados de hospicio se basa en la determinación de un médico de que el paciente padece una enfermedad avanzada con una esperanza de vida de seis meses o menos. Las familias y los médicos pueden solicitar una evaluación o hacer una referencia llamando al 800.93.VITAS o visitando VITAS.com, donde se ofrece apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Para apoyar el crecimiento continuo en la región, VITAS está contratando personal para diversos puestos clínicos y no clínicos en el condado de Pinellas. Obtenga más información sobre las oportunidades profesionales en una de las mejores empresas para trabajar en el sector sanitario, reconocida a nivel nacional, visitando careers.vitas.com.

Acerca de VITAS® Healthcare

VITAS Healthcare es el proveedor líder en cuidados de hospicio en los Estados Unidos. Durante casi 50 años, VITAS ha brindado cuidados paliativos y hospicios compasivos a pacientes con enfermedades graves y a sus familias. Con sede en Miramar, Florida, la empresa opera en 59 áreas de servicio en 15 estados (Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Misuri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Texas, Virginia y Wisconsin) y el Distrito de Columbia.

VITAS atiende a más de 22 000 pacientes al día, principalmente en sus propios hogares, así como en sus centros de cuidados de hospicio para pacientes hospitalizados y a través de colaboraciones con hospitales, residencias de ancianos y comunidades de vida asistida. Con un equipo de casi 12,000 empleados, VITAS ha sido nombrada por Top Workplace in Healthcare como una de las mejores empresas para trabajar en el sector de salud en 2025. Visite www.vitas.com.

Consultas de medios de comunicación: [email protected], 877-848-2701

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933834/VITAS_Pinellas_IP_Oak_Manor.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/842094/VITAS_Healthcare_Logo.jpg

FUENTE VITAS Healthcare